Arda Güler'den ayrılık cevabı!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Meksika ekibi Pachuca'yı 3-1 mağlup eden Real Madrid'in oyuncularından Arda Güler, geleceğiyle ilgili konuştu.

Genç oyuncu takımdan ayrılmayı düşünüp düşünmediğinin sorulması üzerine ise “Şu an için ayrılmayı düşünmüyorum ama tabii ki oynamazsam her şeyi düşüneceğim. Şimdilik tamamen Real Madrid’e odaklandım” ifadelerini kullandı.

"HOCANIN BANA GÜVENDİĞİNİ HİSSEDİYORUM"

Milli futbolcu, takımının 3-1 kazandığı maçın ardından yaptığı açıklamada, "Çok mutluyuz çünkü çok zor bir maçı kazandık. Çok erken 10 kişi kalmamıza rağmen takım inanılmaz bir efor sarf etti. Takım olarak kalabildik. Ben de gol attığım için tabii ki çok mutluyum." dedi.

Arda Güler, sözlerine, "Şu anda aldığım dakikalardan hocanın bana güvenini hissediyorum. Bu güven de bana ekstra öz güven ve motivasyon veriyor. Sürekli iletişim halindeyiz. Şu anda her şey çok yolunda." diye devam etti.

"BİRAZ DAHA GERİDE OYNADIM"

Genç yıldız, teknik direktör Xabi Alonso'nun kendisinden beklentisi ve İspanyol teknik adam ile iletişimleri için, "Bugün oyuna başlarken planımız, benim biraz daha tempoyu kontrol etmemdi. Biraz daha geride oynadım. Oyun zekama ve pas yeteneğime güveniyor. Ben de onları göstermeye çalışıyorum. Şu anda benden istedikleri biraz daha oyunu kontrol edip, tempoyu belirlemem." dedi.