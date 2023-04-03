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Arda Güler'in pozisyonunda penaltı kararı doğru mu? Eski hakemler yorumladı

Eski hakemler Bülent Yıldırım, Deniz Çoban ve Seçim Demirel, Fenerbahçe-Beşiktaş maçının tartışmalı pozisyonlarını beIN Sports'ta yayınlanan beIN Trio programında değerlendirdi.

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  • Arda Güler'in pozisyonunda penaltı kararı doğru mu? Eski hakemler yorumladı

    "Welinton'a gösterilen ilk sarı kart doğru mu?"

    Bülent Yıldırım: Yakın çekimden görüyoruz ki, umut vadeden bir atak başlayacakken Welinton, Arda'yı durduruyor. Kontrolsüz bir şekilde indiriyor. Yüzde 100 doğru bir sarı kart olduğu fikrindeyim.

    Deniz Çoban: Çaldığı, çalmadığı düdüklerle... İstanbulspor - Ümraniyespor maçında kaldığı yerden devam ederek başladı aslında Halil Umut Meler. Burada yanılmadı. Bugün de gününde değildi. Sarı kart doğru karar.

    Seçim Demirel: Kontrolsüz bir hareketten doğru bir sarı kart çıktı.
  • Arda Güler'in pozisyonunda penaltı kararı doğru mu? Eski hakemler yorumladı

    "Aboubakar'ın tribünlere hareketi ve sonrasında yaşananlar..."

    Deniz Çoban: Halil Umut Meler gerçekten maça konsantre olamamıştı. Bu tarz durumları iyi yönetemeyeceğinin mesajını verdi. Bunları başlatan Beşiktaşlı oyuncu. Tribüne yaptığı hareketler, devam ettirmesi. Beklenti nedir böyle bir kargaşa durumunda eşit cezalandırma. Her iki takımdan da bu olayları en fazla yapıyorsa en fazla onlara kart göstermek. Aboubakar'a sarı kart doğru, rakip takımdan birini bulacaksınız o Samet olmamalıydı. Aslında Serdar Aziz, Cenk Tosun'un eline vuruyor. İkinci bir sarı kart arıyorsak Serdar Aziz, üçüncü bir kart arıyorsak Cenk. Aboubakar evet sarı, ama Samet'in sarısına katılmıyorum.

    Bülent Yıldırım: Baştan sona süreci incelediğimiz zaman burada tartışmalı bir durum. Bu profesyonel bir oyun bunu yaparken tribünle sizin işiniz yok. Bunu yaptığı durumda hakemin anında müdahale etmesi ya da Aboubakar'a sarı kartı hemen çekeceksiniz. Bu iş olmadığından hadise başladı. Samet, 'yapma' diyor. Müsabakanın hakemine de gösteriyor. Cenk araya giriyor, 'sakin olun' diyor. Samet burada araya giriyor itiyor.

    Deniz Çoban: Ekip olarak hazır olmadıklarının göstergesi bu pozisyon. Halil Umut Meler yanlış pozisyon almış ve arkasını görmüyor. Dördüncü hakem 'hocam arkana bak, çık kalabalıktan'. Uyarı almadığının bir göstergesi çünkü Halil Umut Meler tepki vermiyor. Uyarı gelmediği için arkasını dönmüyor. Hiç orayla alakası yok Halil Umut Meler'in.

    Seçim Demirel: Burada mutlaka ekibinden bir uyarı alması gerekiyordu. Hemen arkasını dönebilirdi Halil Umut Meler.

    Bülent Yıldırım: Bu tarz olayları doğmadan engellemek en önemli durumdur. Eşit cezalandırma da önemlidir. Eğer iki tane sarı kart çıkacaksa, doğru isimler Serdar Aziz ve Aboubakar olurdu. Eğer dört kart çıkacaksa Samet Akaydın da olurdu. Bu elit bir hakemimiz. Üst üste yük, mutlaka bir yerde bu lastik patlar. Her gelen kurul kendi modelini oluşturmaya çalışıyor. Hakemi rahat bırakın. Sürekli eğitim, maç günü eğitim. Bu insanlar ailesiyle beraber zaman geçirebildi mi? Milli arada bile hepsi kampta. Neyi eğitiyorsunuz? Ben nefret ediyordum. Sporcunun yaşamının akışına uygun bir şey değil. Herkes hakemlerin üzerine baskı kuruyor. Bu pozisyonda kafasının karmaşık olduğunu ortaya koydu.

    Deniz Çoban: Federasyon sitesinde yer alan açıklama 'manuel atama' kime ne kazandırdı? Niye yani. O kadar hassas bir dönemdeyiz ve görev yapanlar o kadar hassas bir durumdaki.
  • Arda Güler'in pozisyonunda penaltı kararı doğru mu? Eski hakemler yorumladı

    "Ghezzal'ın Ferdi'ye faulünde kart gerekir mi?"

    Bülent Yıldırım: Ghezzal topu iyi kontrol edemiyor. Alarm seviyenizi artırın denir hakemlere. Klasik bir tanı, kötü kontrol geldi, top ayağından çok açıldı. Ferdi girdikten sonra kayarak bir müdahale. Bu süratli bir kayarak müdahale mi? Böyle bir giriş şekli yok. Diz göstererek veya topa ulaşma şansı yokken rakibin sağlığını riske ettiğiniz hamleler sarı kartla cezalandırılır.

    Deniz Çoban: Ghezzal kendini cezalandırılmış zaten. Sarı kart olmalıydı.

    Seçim Demirel: Kontrolsüz bir gelişi var, sarı kart olmalıydı kesinlikle.
  • Arda Güler'in pozisyonunda penaltı kararı doğru mu? Eski hakemler yorumladı

    "Gedson'un Mert Hakan Yandaş'a faulünde kart gerekir mi?"

    Deniz Çoban: Bu faul evet, topa dokunamamış. Mert Hakan'ın itiraz ettiği kadar bir sarı kart gerektiğini düşünmüyorum. Burada Halil Umut Meler'in kart göstermek gibi bir niyeti yok. Yardımcı hakemin talebiyle çıkıyor anlaşılan bu sarı kart. Çok tecrübeli bir yardımcı hakem. Onu orada bir sportmenlik dışı bir şekilde itiraz etti ki bu sarı kartı istedi diye düşünüyorum.

    Bülent Yıldırım: Gedson burada topa kaydı. Mert Hakan da dizlerini bıraktı, bu teması sağladı. Temastan dolayı faul verebilirsiniz. Futbol içinde topa doğru uzanmış bir ayak. Mert Hakan'ın gördüğü karta bir itirazım yok. Bu bir fauldür, sarı kart söz konusu değil.

    Seçim Demirel: Bu bir faul, sarı karta gerek yok. Mert Hakan'ın yardımcı hakeme ne dediğini bilemiyoruz.
  • Arda Güler'in pozisyonunda penaltı kararı doğru mu? Eski hakemler yorumladı

    "Fenerbahçe lehine verilen ilk penaltı kararı doğru mu?"

    Bülent Yıldırım: Arda harika bir driplingle birinci rakibini geçiyor, ikinci rakibini geçiyor. İkinci rakibinden bir temas alsa zaten bir penaltı yaratmaya... Burada devam ediyor. Soru şu; Ben Onur Bulut olarak nasıl penaltı yapacağım? Tutacağım, çekeceğim. Asla bunların hiçbirisinin olmadığını göreceğiz. Ayağa bastı mı? Hayır. Oluşan diz teması Arda kum havuzuna atlar gibi olarken bir temas. Onur Bulut penaltıyı gerektirecek hiçbir müdahalede bulunmuyor. Bu bir elit hakeme yakışacak bir görüş açısı mı? Burada Arda'nın bir temas alacağını düşündü. Sağlıklı görmüyor, yanıldı, kötü bir yanılgı oldu. Böyle bir durumda VAR ne yapar? Buna müdahale edilmeyecekse... Bir aldatma ihtimali var ortada. VAR buna neden karışmaz.

    Deniz Çoban: Kendini doğuran kehanet niye karışmaz? Merkez Hakem Kurulu şeffaf davranıyor. Bu kadar şeffaflığa gerek yok. Trabzonspor - Adana Demirspor maçında o ofsayt çizgisi niye çizilmedi? Çizmeyen kim? Alper Ulusoy. Hugo'nun eli penaltı verilmiyor maç 3-1. O iki yardımcı hakemin de bugün görevi var. Siz hata yapan hakemi bekletmeyecekseniz... Adana Demirspor - Fenerbahçe maçında Batshuayi'ye yapılmayan penaltıya karışmamak da hatadır. Trabzonspor - Adana Demirspor maçını kimse konuşmadı diyip oradaki VAR'ı derbiye koyarsanız bu adaletsizliktir. Ondan sonra da böyle elinize ayağınıza dolaşır.

    Bülent Yıldırım: Bu teması sağlayan Arda'nın kendisi.

    Deniz Çoban: Bu bir aldatmadır. Arda Güler'in sarı kart görmesi gerekir. VAR açısından kabul edilemez bir hatadır. Asla penaltıdan söz edilemez.

    Seçim Demirel: Ben de burada asla bir penaltıdan bahsedemeyiz. Mutlaka VAR müdahalesi gerekiyordu.
  • Arda Güler'in pozisyonunda penaltı kararı doğru mu? Eski hakemler yorumladı

    "Omar Colley'e gösterilen sarı kart doğru mu?"

    Deniz Çoban: Doğru.

    Bülent Yıldırım: Net bir sarı kart.

    Seçim Demirel: Net bir sarı kart.
  • Arda Güler'in pozisyonunda penaltı kararı doğru mu? Eski hakemler yorumladı

    "Osayi Samuel'in penaltı beklediği pozisyon..."

    Bülent Yıldırım: Bu pozisyon daha öncesinde... Birbirlerini tutmalar. Bir kere penaltı yok. İçeriye doğru dripling yaparken şansını denedi. Üst tarafta omuzla bir müdahale yok ancak hücum oyuncusu da iyi niyetli görünmüyor. Bacağını açarak teması göstermek istiyor. Küçük bir şarj var. Kum havuzuna atlar gibi atlıyor. Arda'nın atlaması daha iyi bir örnek.

    Deniz Çoban: Maçın gözlemcisi olsam sorarım? Buna ne diyorsun diye? Bir cevabı olmalı hakemin.

    Seçim Demirel: Kesinlikle bir penaltıdan söz edemeyiz.
  • Arda Güler'in pozisyonunda penaltı kararı doğru mu? Eski hakemler yorumladı

    "Gedson Fernandes'e kart gerekir mi?"

    Deniz Çoban: Halil Umut Meler burada temas yok diyor. Allah'tan Mert Hakan'ın kafası 2-3 santim geride. İleride olsa kırmızı kart görecek. Sonuçları çok ağır olurdu, sarı karttan başka bir şey değil.

    Bülent Yıldırım: Geliş kontrolsüz ve çok tehlikeli. Havada, karada bu pozisyona sarı kart çıkması gerekir. Yüze darbe olsa kırmızıdan bahsederiz. Elit hakemimiz bugün formsuzdu. Böyle bir geliş yok. Jilet gibi geliyor.

    Deniz Çoban: Tereddütsüz her maça aynı hakemi atarsanız, siz de bu maça bu kadar atanırsınız. Bunun alternatifi Arda Kardeşler olur. Arda Kardeşler buna bile çalışmıyor, kayak yaparken sakatlanıyor. Siz kayak yapar mısınız? Bu işe ne kadar önem verdiğini gösteriyor. İyi tatiller.
  • Arda Güler'in pozisyonunda penaltı kararı doğru mu? Eski hakemler yorumladı

    "Aboubakar'ın yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?"

    Bülent Yıldırım: Biraz önce Masuaku'nun yaptığını Szalai başarılı bir şekilde yapıyor. Top için mücadele etme şansı var. Burada asla bir penaltıdan bahsetme şansı yok. Aşırı güç kullanımı, arkadan itme yok. Devam kararı doğru. Mert Hakan'ın Salih'e bir çelmesi var.

    Deniz Çoban: Böyle penaltı olmaz.

    Seçim Demirel: Penaltıdan bahsedemeyiz.
  • Arda Güler'in pozisyonunda penaltı kararı doğru mu? Eski hakemler yorumladı

    "Fenerbahçe lehine çalınan ikinci penaltı, Welinton kırmızı kart gördü..."

    Deniz Çoban: Çok net bir penaltı. Bariz gol şansı kuralına göre bir alt cezayla cezalandırılması gerekiyor. Sarı kart doğru. Top için mücadele varsa kırmızı olmaz. Zamanlama hatası. Sarı kart olur. Penaltı doğru, ikinci sarı kart doğru. Bu kararda benim açımdan bir şüphe yok.

    Bülent Yıldırım: Welinton burada topa dokunmak için müdahale etmeye çalıştı mı? Evet. Topla oynama amacıyla yaptığınız müdahalede çifte ceza düşüyor. Bu bariz gol şansıdır ancak Welinton topla oynamak için bu müdahaleyi yaptı. Zamanlama hatası yaptığı için rakibini düşürdü. Bir alt ceza uygulanması normal. Welinton sadece rakibe yönelik bir hamle yapsaydı, kırmızı kart görmesi gerekiyordu.

    Seçim Demirel: İkinci sarıdan ihraç da doğru, penaltı da doğru.

     
  • Arda Güler'in pozisyonunda penaltı kararı doğru mu? Eski hakemler yorumladı

    "Onur Bulut'un Valencia'ya faulünde kart gerekir mi?"

    Bülent Yıldırım: Buna sarı kart vermemek kabul edilemez. Tartışmasız bir sarı kart.

    Deniz Çoban: Açık bir sarı kart. Halil Umut Meler disiplin anlamında bugün sınıfta kaldı.

    Seçim Demirel: Şu pozisyona kart düşünmemesi...
  • Arda Güler'in pozisyonunda penaltı kararı doğru mu? Eski hakemler yorumladı

    "Beşiktaş'ın dördüncü golü öncesinde faul var mı?"

    Deniz Çoban: Bugün maçın hakemi bence sınıfta kaldı. Çok çok açık bariz hatalar yaptı. Skor onları kurtardı. Atılan gol sonucu değiştiren bir gol değil. Çok açık bariz bir faul var. Net bir kontrolsüz hamle ve sarı kart olması lazım. Ne yapacak Ferdi? Fazlası Ferdi'yi sakatlar. Bu golle Beşiktaş maçı 2-3 kazansaydı, ne olurdu? Fenerbahçe attığı penaltıyla bu maçı 2-1 kazansaydı, ne olurdu? 6-7 haftadır hakemlerimiz çok başarısız. İstanbulspor - Sivasspor maçından sonra Halil Umut Meler bu maça atanmamalıydı.

    Bülent Yıldırım: Topla oynamış olmak, oyuncunun sonraki hamlelerinde yaptığı ihlalleri ortadan kaldırmaz. Böyle bir giriş yok. Bu çok net bir faul. Kontrolsüz bir faul. Bu da faz içinde olduğu için... Kaçmış bir fauldür. Alper Ulusoy tek başına boş haftası olmayan tek VAR'ımız. Bugüne kadar hiç mi hata yapmadı? 29 tane VAR hakemi olarak görev yapan VAR neden bunları süzemiyor? İnsanlar manueliyle, otomatiğiyle ilgilenmiyorlar. Çok ciddi bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Buna faul çalmayacak hakem var mı? Bundan daha net kanıt olur mu? Endonezya'da Halil Umut Meler'e başarılar dilerim. Lütfen durumunu gözden geçirsin.

    Deniz Çoban: Halil Umut Meler, Avrupa maçlarına VAR olarak Abdulkadir Bitigen'le gitmiyor mu? Neden buna Abdulkadir Bitigen'i atamadılar?

    Seçim Demirel: Ferdi'ye yapılan net bir faul. VAR müdahalesi gerekiyordu.

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