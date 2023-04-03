"Aboubakar'ın tribünlere hareketi ve sonrasında yaşananlar..."

Deniz Çoban: Halil Umut Meler gerçekten maça konsantre olamamıştı. Bu tarz durumları iyi yönetemeyeceğinin mesajını verdi. Bunları başlatan Beşiktaşlı oyuncu. Tribüne yaptığı hareketler, devam ettirmesi. Beklenti nedir böyle bir kargaşa durumunda eşit cezalandırma. Her iki takımdan da bu olayları en fazla yapıyorsa en fazla onlara kart göstermek. Aboubakar'a sarı kart doğru, rakip takımdan birini bulacaksınız o Samet olmamalıydı. Aslında Serdar Aziz, Cenk Tosun'un eline vuruyor. İkinci bir sarı kart arıyorsak Serdar Aziz, üçüncü bir kart arıyorsak Cenk. Aboubakar evet sarı, ama Samet'in sarısına katılmıyorum.

Bülent Yıldırım: Baştan sona süreci incelediğimiz zaman burada tartışmalı bir durum. Bu profesyonel bir oyun bunu yaparken tribünle sizin işiniz yok. Bunu yaptığı durumda hakemin anında müdahale etmesi ya da Aboubakar'a sarı kartı hemen çekeceksiniz. Bu iş olmadığından hadise başladı. Samet, 'yapma' diyor. Müsabakanın hakemine de gösteriyor. Cenk araya giriyor, 'sakin olun' diyor. Samet burada araya giriyor itiyor.

Deniz Çoban: Ekip olarak hazır olmadıklarının göstergesi bu pozisyon. Halil Umut Meler yanlış pozisyon almış ve arkasını görmüyor. Dördüncü hakem 'hocam arkana bak, çık kalabalıktan'. Uyarı almadığının bir göstergesi çünkü Halil Umut Meler tepki vermiyor. Uyarı gelmediği için arkasını dönmüyor. Hiç orayla alakası yok Halil Umut Meler'in.

Seçim Demirel: Burada mutlaka ekibinden bir uyarı alması gerekiyordu. Hemen arkasını dönebilirdi Halil Umut Meler.

Bülent Yıldırım: Bu tarz olayları doğmadan engellemek en önemli durumdur. Eşit cezalandırma da önemlidir. Eğer iki tane sarı kart çıkacaksa, doğru isimler Serdar Aziz ve Aboubakar olurdu. Eğer dört kart çıkacaksa Samet Akaydın da olurdu. Bu elit bir hakemimiz. Üst üste yük, mutlaka bir yerde bu lastik patlar. Her gelen kurul kendi modelini oluşturmaya çalışıyor. Hakemi rahat bırakın. Sürekli eğitim, maç günü eğitim. Bu insanlar ailesiyle beraber zaman geçirebildi mi? Milli arada bile hepsi kampta. Neyi eğitiyorsunuz? Ben nefret ediyordum. Sporcunun yaşamının akışına uygun bir şey değil. Herkes hakemlerin üzerine baskı kuruyor. Bu pozisyonda kafasının karmaşık olduğunu ortaya koydu.

Deniz Çoban: Federasyon sitesinde yer alan açıklama 'manuel atama' kime ne kazandırdı? Niye yani. O kadar hassas bir dönemdeyiz ve görev yapanlar o kadar hassas bir durumdaki.