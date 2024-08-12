Arda Güler Real Madrid'in Süper Kupa kadrosunda!
Real Madrid, resmi sosyal medya hesabından Atalanta ile oynayacağı UEFA Süper Kupa maçının kamp kadrosunu paylaştı. 14 Ağustos'taki maç öncesi kadroda Arda Güler de yer aldı.
Real Madrid'in 14 Ağustos Çarşamba günü Atalanta ile oynayacağı UEFA Süper Kupa maçı kamp kadrosu açıklandı.
Milli futbolcumuz Arda Güler de kadroda yer aldı.
İspanyol kulübünün bildirdiği kadroda şu isimler bulunuyor:
"Courtois, Lunin, Fran, Carvajal, Militao, Alaba, Lucas V., Fran Garcia, Vallejo, Rüdiger, Mendy, Jacobo, Bellingham, Camavinga, Valverde, Modric, Tchouameni, Arda Güler, Dani Ceballos, Vinicius Jr., Mbappe, Rodrygo, Endrick, Brahim Diaz."