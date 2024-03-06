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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Eyüpspor Arda Turan: Galatasaray'dan önce Atletico Madrid efsanesiyim! - Futbol Haberleri

        Arda Turan: Galatasaray'dan önce Atletico Madrid efsanesiyim!

        Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, UEFA TV'ye verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Galatasaray altyapısında yetişen ve sarı-kırmızılı kulüple şampiyonluk yaşayan Arda Turan'ın "Galatasaray'dan önce Kendimi bir Atletico Madrid efsanesi olarak görüyorum" ifadesini kullanması dikkat çekti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2024 - 18:37 Güncelleme: 06.03.2024 - 18:37
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        Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, UEFA TV'ye flaş açıklamalarda bulundu. Atletico Madrid günleri ve Eyüpspor'daki teknik direktörlük deneyimiyle ilgili konuşan Arda Turan'ın sözlerinden satır başları şu şekilde:

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        ''Güzel bir hikayeydi. İlk günden Avrupa Ligi'ni kazanabileceğimize inanıyordum. Ve öyle de oldu. Mücadele eden iyi bir takımdık. Golü attığımız zaman maçları kaybetmek artık bizim için çok zordu. O yüzden hep kazanmak için büyük avantaj sağlıyorduk. Grupta Celtic maçları çok zordu. Deplasmandaki benim gol attığım Celtic maçı kolay bir maç değildi.''

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        "UEFA KUPASI DEDİKLERİ KADAR AĞIRMIŞ"

        ''Finalde Bielsa'nın Bilbao'suna karşı oynamıştık. O şu anda da hala çok etkili olan Bilbao takımının temelleri atılıyordu. Muniain, Javi Martinez gibi isimler vardı. Onları da Bükreş'te Falcao'nun etkili oyunuyla yendik. Hepimiz iyi oynamıştık. 3-0 kazanmıştık ve güzel bir serüvendi. UEFA Kupası dedikleri kadar ağırmış. Kaldırılması zor bir kupaydı''

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        "ATLETICO MADRID EFSANESİYİM"

        ''Hala daha o günleri hatırladığımda çok duygulanırım. Çünkü o çok uzun ve zorlu bir yolculuk. Galatasaray'da doğdum büyüdüm orada yetiştim ama kendimi bir Atletico Madrid efsanesi olarak görüyorum Galatasaray'dan önce.''

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        SIMEONE CEVABI: ÖZEL MÜCADELE...

        ''Simeone İstanbul'a da sağ olsun ziyarete de geldi. Benim için çok nezaketli bir davranıştı çünkü oyuncularıma sahaya kadar inip tek tek ellerini sıkıp onlara bir konuşma yaptı. Ne zaman hatırlasam Simeone'nin bize verdiği özel taktikleri özel mücadele hep aklıma gelir. Şuna inanırım ve oyuncularıma da hep şunu söylerim; hangi sistemi oynarsanız oynayın, hangi taktikle oynarsanız oynayın oyunun temeli bire bire, temasa ve coşkuya dayanır. Eğer temasa ve bire bire hazır değilseniz hiçbir sistem geçerli değildir. Bu da sokağın temeline iner. Küçükken oynadığımız çalım, bire bir mücadele, topu kaybetmeme... Eğer bunu yapabilirseniz dünyadaki öteki sistemleri, nasıl oynayacağımızı, savunma yapacağımızı, karşılayacağımızı tartışabiliriz."

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        "EYÜPSPOR'A AVRUPA'DA MAÇ OYNATMAK İSTİYORUZ"

        ''Çok hayalperest biriyimdir. Hedefimiz hemen lige çıkmak. Sonrasında da en kısa süre içerisinde bu güzel semte Avrupa'da bir maç oynatmak istiyoruz.''

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