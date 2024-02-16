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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Arda Turan, Galatasaray kulüp üyesi oldu! - Galatasaray Haberleri

        Arda Turan, Galatasaray kulüp üyesi oldu!

        Trendyol 1. Lig'de lider Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, uzun yıllar top koşturduğu Galatasaray'da kulüp üyesi oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2024 - 22:36 Güncelleme: 16.02.2024 - 22:40
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        Arda Turan, G.Saray'a üye oldu!
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        Galatasaray'ın eski yıldız futbolcusu ve Trendyol 1. Lig'de lider Eyüpspor'un teknik direktörlüğünü yapan Arda Turan, sarı-kırmızılı kulübe resmen üye oldu.

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Arda Turan'a üyelik mazbatasını takdim etti.

        Arda Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Benim tüm hayallerim de hayallerimin gerçekleştiği yer de Galatasaray. Bugün formasını giymekten, kaptanlığını yapmaktan onur duyduğum Galatasaray Kulübü'ne üyelik mazbatamı aldım. Yıllar boyunca sarı-kırmızılı forma için sahada verdiğim emeklerin bu üyelikle onurlandırılmış olmanın gururunu yaşıyorum. Başta Sayın Başkanımız Dursun Özbek olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerimize, GSYİAD Başkanımız Sayın İbrahim Hatipoğlu'na, camiamıza emek vermiş büyüklerimize ve tüm Galatasaray Ailesi'ne teşekkür ediyorum. Bu gurur bana bir ömür boyu yeter." ifadelerini kullandı.

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