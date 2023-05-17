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Arda Turan galibiyetle tanışamadı

Futbolculuk yaşamı başarılarla dolu Arda Turan teknik direktörlük kariyerinde henüz galip gelemedi. Eyüpspor'un başında 4 maça çıkan genç çalıştırıcı bu karşılaşmalarda 2 mağlubiyet 2 beraberlik aldı.

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Arda Turan galibiyetle tanışamadı

    Arda Turan 3 puanla tanışamadı. Teknik adamlığa 14 Nisan'da Eyüpspor'la sözleşme imzalayarak başlayan genç çalıştırıcı bir türlü istediği sonuçları alamadı.
  • Arda Turan galibiyetle tanışamadı

    36 yaşındaki antrenör İstanbul ekibinin başında çıktığı dördüncü maçta da galip gelemedi. Eflatun sarılılar hiçbir iddiası olmayan Dyorex Boluspor deplasmanında 2-0 yenilerek taraftarlarını üzdü.
  • Arda Turan galibiyetle tanışamadı

    Ev sahibi takıma, Eyüpspor karşısında galibiyeti getiren golleri 57 ve 62'nci dakikalarda Furkan Demir attı. İstanbul ekibi böylece yeni teknik direktörüyle çıktığı 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

     
  • Arda Turan galibiyetle tanışamadı

    Arda Turan teknik adamlık kariyerine Göztepe deplasmanında aldığı 1-0'lık yenilgiyle başladı. Eflatun sarılı ekip, genç çalıştırıcı yönetiminde çıktığı ikinci maçta sahasında Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı.
  • Arda Turan galibiyetle tanışamadı

    Eyüpspor Arda Turan'ın üçüncü karşılaşmasında Tuzlaspor deplasmanında 0-0'lık skora razı oldu. Son olarak Dyorex Boluspor'a 2-0 yenilen İstanbul temsilcisi 59 puanla 7'nci sıraya geriledi.
  • Arda Turan galibiyetle tanışamadı

    Eyüpspor Spor Toto 1. Lig'in son haftasında pazar günü Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Eflatun sarılı takım Başkent temsilcisi karşısında 1 puan alması durumunda play-off'a kalacak.
  • Arda Turan galibiyetle tanışamadı

    Ligin son haftasında Eyüpspor, Göztepe, Ankara Keçiörengücü ve Manisa Futbol Kulübü'nün alacağı sonuçlara göre Arda Turan ve öğrencilerinin play-off'un dışında kalma ihtimali bulunuyor.

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