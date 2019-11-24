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HaberlerFutbolArda Turan ve Galatasaray isterse Başakşehir hazır!

Arda ve Galatasaray isterse Başakşehir hazır!

Başakşehir - Galatasaray maçında Arda Turan'la Fatih Terim'in buzları eritmesi sonrası gözler devre arasına çevrildi. Sarı-kırmızılılarda Arda Turan'ın transferi ciddi ciddi konuşulmaya başlarken Başakşehir cephesinin bu transfere onay vermeye hazır olduğu öğrenildi

Galatasaray

Süper Lig'in 12. haftasındaki Galatasaray - Başakşehir maçına Fatih Terim ile Arda Turan'ın maç öncesindeki görüntüleri damga vurmuştu. EURO 2016'daki prim krizi sürecinde araları bozulan ikili, Arda'nın Terim'in elini öpmesinin ardından sıcak görüntüler sergilerken, tecrübeli hoca maç sonu açıklamasında "Bu Arda adamın kalbine de girer, gönlüne de" diyerek buzların eridiğinin mesajını vermişti.

TOP ARDA VE GALATASARAY'DA

Tüm bu yaşananların ardından gözler de devre arası transfer dönemine çevrildi. 32 yaşındaki futbolcunun eski takımına döneceği yönündeki söylentiler yeniden alevlenirken bu transfer için Başakşehir'in tavrı da ortaya çıktı. Habertürk Spor'dan Çağatay Çelik'in haberine göre; Galatasaray'dan Arda Turan talebi gelmesi halinde Başakşehir'in bu transfer için zorluk çıkarmayacağı öğrenildi. Turuncu-lacivertlilerin herhangi bir maddi talebi olmayacağı kaydedilirken tecrübeli futbolcu ile Galatasaray'ın anlaşması halinde gözler Barcelona'ya dönecek. 

Katalan ekibiyle Mayıs 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Arda Turan'ın başka bir talibinin olmaması nedeniyle Barcelona'nın da zorluk çıkarmayacağı kaydedildi. Futbolcu ve Galatasaray'dan bu yönde bir talep gelirse Arda'nın sarı-kırmızılı formayı 8 yıl sonra giymesinin önü açıldığı belirtiliyor.

SENELİK 2 MİLYON EURO KAZANIYOR

Başakşehir'e Barcelona'dan 2017-2018 sezonunun devre arasında gelen Arda Turan'ın İstanbul ekibinden senelik 2 milyon Euro kazandığı ifade edildi.

 

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