PTT ve Noter çalışma saatleri araştırılıyor. Ramazan Bayramı kapsamında 13, 14, 15 Mayıs resmi tatil olarak kabul edilecek ve kamu kurum kuruluşlarında mesai yapılmayacak. Peki, Arefe günü PTT, Noter açık mı? Bugün (12 Mayıs) PTT, Noter çalışıyor mu, kaça kadar açık?

AREFE GÜNÜ PTT, NOTER AÇIK MI?

Ülke genelinde uygulanan koronavirüs tam kapanma tedbirleri kapsamında PTT’ler normal günlerde 10:00- 16:00 arasında hizmet vermeye devam ediyor. Tam kapanma genelgesine göre 29 Nisan -17 Mayıs tarihleri arasında devam edecek bu uygulama ile zorunlu hizmetler sürdürülmeye devam edecek. Aynı zamanda PTT çalışanları ve görevlileri de sokak kısıtlamasından muaf tutulacak.

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanacak tam kapanma sürecinde, hizmete yetecek kadar noterin açık olacağını daha önce aktarmıştı.

Cin, yaptığı açıklamada, vatandaşların noterliklere gitmeden önce e-randevu sistemini de kullanabileceğini hatırlatarak bu süreçte çalışma saatlerinin, daha önce belirlendiği üzere 10.00-16.00 olacağını açıklamıştı.

Milli bayramlar ve dini bayramların resmi tatil olarak kabul edilmesi sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarında hizmete ara verildiği biliniyor. Bayram arefelerinde yarım gün mesai yapılıyor, yarım gün resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu durumda Ramazan Bayramı arfe gününde PTT ve Noter gibi kamu kurumları yarım gün çalışacak.