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Ali Rıza intikam için harekete geçti!

SHOW TV'de ekrana gelen, O3 Medya imzalı Arıza'nın dün akşam yayınlanan bölümünde çarpıcı gerçekler bir bir ortaya çıktı. Ali Rıza, Balaban'dan babasının intikamını alırken, İhtiyar ise öğrendiklerinden sonra tüm dengeleri değiştirecek sürpriz bir hamle yaptı. Kendisine oynanan oyuna karşılık İhtiyar, Burak'ı patron yaparak tüm gücünü ona verdi

Arıza'da neler oldu? Ali Rıza intikam için harekete geçti!
Ali Rıza intikam için harekete geçti!
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HABERTURK.COM

Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Arıza'nın 28. bölümünde; Ali Rıza, babasının intikamı için harekete geçti. Balaban'ı yakalayıp vuran Ali Rıza, onu kendi karavanında ölüme terk etti. İhtiyar ise Ali Rıza'nın oğlu olmadığını ve kendisine bir oyun oynandığını öğrenirken, duyduğu gerçeklerden sonra sürpriz bir karar aldı.

Kendisine oynanan oyunun intikamını almak isteyen İhtiyar, Burak Ersoylu'yu patron yaptı ve tüm gücünü ona verdi. İhtiyar'ın bu kararından sonra Arıza'da dengelerin nasıl değişeceği şimdiden büyük bir merak konusu.

İşte o anlar;

ALİ RIZA, BABASINA VEDA ETTİ

Ali Rıza, yıllar sonra babasını karşısında görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Aslan'ın tespit ettiği konumda Mehmet Emin'i yaralı bir halde bulan Ali Rıza, babasını evine getirdi. Mehmet Emin'in son isteği, evinde huzurlu bir şekilde ölmekti. Burada ailesiyle ve Haşmet Ağa ile helalleşen Mehmet Emin, tüm yaşamı boyunca bildiklerini yazdığı defteri Ali Rıza'ya verdikten sonra hayatını kaybetti. Babasının bıraktığı defteri okuyan Ali Rıza, "Gölgeler" adında bir oluşumun olduğunu ve sistemi asıl yönetenlerin onlar olduğunu öğrendi.

Mehmet Emin hayatını kaybediyor;

MURAT ERSOYLU HAYATINI KAYBETTİ

Ailesini katledenlerin Ersoylu kardeşler olduğunu öğrenen Haşmet Ağa, ilk iş olarak Murat'ı yakaladı. Murat'ı bir depoda sorguya çeken Haşmet, ailesini neden öldürdüğünü sorguladı. Yaşadıklarına dayanamayan Murat Ersoylu, silahı alıp intihar etti. Son görevini yapması için Burak'a izin veren Haşmet Ağa, Murat'ın cansız bedenini teslim etti. Burak, abisini kaybetmenin acısıyla büyük bir yıkım yaşarken, intikam yemini etti.

Murat intihar ediyor;

ŞOKE EDEN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI

Ali Rıza, hayatıyla ilgili büyük gerçeği sonunda öğrendi. Rukiye Hanım, cesaretini toplayarak Ali Rıza'ya kendi öz oğlu olmadığını söylerken, gerçek annesinin de İhtiyar olduğunu açıkladı. Tüm hayatının bir yalan olduğunu öğrenen Ali Rıza, hesap sormak için Muzaffer ile buluştuğunda ikinci bir şok yaşadı. Muzaffer, her şeyin kendi planı olduğunu ve sistemi yok etmek için İhtiyar'ın oğlu olduğu yalanını kendisinin çıkardığını söyledi. Ali Rıza, öğrendiklerinden sonra Muzaffer'in oyununu bozmak için harekete geçti ve İhtiyar'a tüm gerçekleri anlattı.

Her şey Muzaffer'in planı çıkıyor;

"Ben senin oğlun değilim"

Arıza'nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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