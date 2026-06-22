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        Haberler Spor Futbol Arjantin - Avusturya maçı TRT 1 canlı izle ekranı: Arjantin - Avusturya maçı nasıl, nereden izlenir, şifresiz mi?

        Arjantin - Avusturya maçı izle ekranı: Arjantin - Avusturya maçı nasıl, nereden izlenir, şifresiz mi?

        2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı grup aşamasındaki kritik mücadelelerle devam ediyor. Arjantin, Dünya Kupası J Grubu ikinci maçında Avusturya ile karşı karşıya geliyor. Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Arjantin, gruptaki konumunu güçlendirmeyi hedeflerken Avusturya ise sürpriz bir sonuca imza atmak istiyor. Kritik mücadele nedeniyle, Arjantin - Avusturya maçı bilgileri ve canlı izleme seçenekleri de araştırılmaya başladı. Peki Arjantin - Avusturya maçı nasıl, nereden izlenir, şifresiz mi? İşte Arjantin - Avusturya maçı izle ekranı ve muhtemel 11'ler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 18:47 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Arjantin - Avusturya maçı izle

        2022 Dünya Kupası şampiyonu Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda da iddiasını sürdürmek için sahaya çıkıyor. Güney Amerika temsilcisi, teknik kapasitesi yüksek kadrosu ve hücumdaki etkili oyunuyla J Grubu'nda avantaj elde etmeyi amaçlıyor. Son yıllarda yükselen performansıyla dikkat çeken Avusturya ise güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar almanın hesaplarını yapıyor. Peki Arjantin - Avusturya maçı nasıl, nereden izlenir, şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? İşte Arjantin - Avusturya maçı TRT 1 canlı izle sayfası...

        ARJANTİN - AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Arjantin - Avusturya maçı 22 Haziran Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

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        ARJANTİN - AVUSTURYA MAÇI HANGİ KANALDA?

        2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu kapsamında oynanacak Arjantin - Avusturya karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        ARJANTİN - AVUSTURYA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

        Evet, Arjantin - Avusturya maçı TRT 1 üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek. Karşılaşmayı televizyon yayınının yanı sıra TRT'nin dijital platformları üzerinden de takip etmek mümkün olacak.

        ARJANTİN - AVUSTURYA MAÇI NASIL İZLENİR?

        Futbolseverler karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından canlı takip edebilecek. Ayrıca internet erişimi bulunan kullanıcılar TRT'nin resmi dijital yayın platformları üzerinden maçı canlı olarak izleyebilecek.

        ARJANTİN - AVUSTURYA MAÇI CANLI İZLE

        2026 FIFA Dünya Kupası'nın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Arjantin - Avusturya mücadelesi TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşmaya ilişkin yayın akışı, maç önü gelişmeleri ve son dakika detayları TRT platformlarından takip edilebilecek.

        MUHTEMEL 11'LER

        Arjantin: E. Martinez; Molina, Romero, Li Martinez, Medina; De Paul, Mac Allister, Fernandez, Almada; Messi, La Martinez.

        Avusturya: A. Schlager; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene; Seiwald, X Schlager; Schmid, Chukwuemeka, Sabitzer; Kalajdzic.

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