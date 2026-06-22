2022 Dünya Kupası şampiyonu Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda da iddiasını sürdürmek için sahaya çıkıyor. Güney Amerika temsilcisi, teknik kapasitesi yüksek kadrosu ve hücumdaki etkili oyunuyla J Grubu'nda avantaj elde etmeyi amaçlıyor. Son yıllarda yükselen performansıyla dikkat çeken Avusturya ise güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar almanın hesaplarını yapıyor. Peki Arjantin - Avusturya maçı nasıl, nereden izlenir, şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? İşte Arjantin - Avusturya maçı TRT 1 canlı izle sayfası...

ARJANTİN - AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arjantin - Avusturya maçı 22 Haziran Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

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ARJANTİN - AVUSTURYA MAÇI HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu kapsamında oynanacak Arjantin - Avusturya karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ARJANTİN - AVUSTURYA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet, Arjantin - Avusturya maçı TRT 1 üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek. Karşılaşmayı televizyon yayınının yanı sıra TRT'nin dijital platformları üzerinden de takip etmek mümkün olacak.

ARJANTİN - AVUSTURYA MAÇI NASIL İZLENİR?

Futbolseverler karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından canlı takip edebilecek. Ayrıca internet erişimi bulunan kullanıcılar TRT'nin resmi dijital yayın platformları üzerinden maçı canlı olarak izleyebilecek.

ARJANTİN - AVUSTURYA MAÇI CANLI İZLE

2026 FIFA Dünya Kupası'nın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Arjantin - Avusturya mücadelesi TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşmaya ilişkin yayın akışı, maç önü gelişmeleri ve son dakika detayları TRT platformlarından takip edilebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Arjantin: E. Martinez; Molina, Romero, Li Martinez, Medina; De Paul, Mac Allister, Fernandez, Almada; Messi, La Martinez.

Avusturya: A. Schlager; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene; Seiwald, X Schlager; Schmid, Chukwuemeka, Sabitzer; Kalajdzic.