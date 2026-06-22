Arjantin - Avusturya maçı izle ekranı: Arjantin - Avusturya maçı nasıl, nereden izlenir, şifresiz mi?
2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı grup aşamasındaki kritik mücadelelerle devam ediyor. Arjantin, Dünya Kupası J Grubu ikinci maçında Avusturya ile karşı karşıya geliyor. Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Arjantin, gruptaki konumunu güçlendirmeyi hedeflerken Avusturya ise sürpriz bir sonuca imza atmak istiyor. Kritik mücadele nedeniyle, Arjantin - Avusturya maçı bilgileri ve canlı izleme seçenekleri de araştırılmaya başladı. Peki Arjantin - Avusturya maçı nasıl, nereden izlenir, şifresiz mi? İşte Arjantin - Avusturya maçı izle ekranı ve muhtemel 11'ler...
2022 Dünya Kupası şampiyonu Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda da iddiasını sürdürmek için sahaya çıkıyor. Güney Amerika temsilcisi, teknik kapasitesi yüksek kadrosu ve hücumdaki etkili oyunuyla J Grubu'nda avantaj elde etmeyi amaçlıyor. Son yıllarda yükselen performansıyla dikkat çeken Avusturya ise güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar almanın hesaplarını yapıyor. Peki Arjantin - Avusturya maçı nasıl, nereden izlenir, şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? İşte Arjantin - Avusturya maçı TRT 1 canlı izle sayfası...
ARJANTİN - AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Arjantin - Avusturya maçı 22 Haziran Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak.
ARJANTİN - AVUSTURYA MAÇI HANGİ KANALDA?
2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu kapsamında oynanacak Arjantin - Avusturya karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
ARJANTİN - AVUSTURYA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Evet, Arjantin - Avusturya maçı TRT 1 üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek. Karşılaşmayı televizyon yayınının yanı sıra TRT'nin dijital platformları üzerinden de takip etmek mümkün olacak.
ARJANTİN - AVUSTURYA MAÇI NASIL İZLENİR?
Futbolseverler karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından canlı takip edebilecek. Ayrıca internet erişimi bulunan kullanıcılar TRT'nin resmi dijital yayın platformları üzerinden maçı canlı olarak izleyebilecek.
ARJANTİN - AVUSTURYA MAÇI CANLI İZLE
2026 FIFA Dünya Kupası'nın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Arjantin - Avusturya mücadelesi TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşmaya ilişkin yayın akışı, maç önü gelişmeleri ve son dakika detayları TRT platformlarından takip edilebilecek.
MUHTEMEL 11'LER
Arjantin: E. Martinez; Molina, Romero, Li Martinez, Medina; De Paul, Mac Allister, Fernandez, Almada; Messi, La Martinez.
Avusturya: A. Schlager; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene; Seiwald, X Schlager; Schmid, Chukwuemeka, Sabitzer; Kalajdzic.