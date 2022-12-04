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Arjantin'de Enzo Fernandez'den Lionel Messi'ye duygusal mektup!

Dünya Kupası'nda Avustralya'yı eleyerek çeyrek finale yükselen Arjantin'de, genç futbolcu Enzo Fernandez'in Lionel Messi'ye çocukken yazdığı mektup gündem oldu. 21 yaşındaki futbolcunun 2016 yılında kaleme aldığı satırlarda Messi'yi milli takıma döndürmek için kullandığı duygusal ifadeler dikkat çekti.

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  • Messi için ağlatan mektup! Enzo Fernandez: Bizi affet... - Dünya Kupası haberleri

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  • Messi için ağlatan mektup! Enzo Fernandez: Bizi affet... - Dünya Kupası haberleri

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  • Messi için ağlatan mektup! Enzo Fernandez: Bizi affet... - Dünya Kupası haberleri

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  • Messi için ağlatan mektup! Enzo Fernandez: Bizi affet... - Dünya Kupası haberleri

    İşte Enzo Fernandez'in 15 yaşındayken Messi'ye yazdığı o mektup:
  • Messi için ağlatan mektup! Enzo Fernandez: Bizi affet... - Dünya Kupası haberleri

    "Seni nasıl ikna edeceğiz? Biz felaket durumdayken seni nasıl ikna edeceğiz? Omuzlarında sahip olduğun baskının yüzde 1'i bile bizde olmadı. Sabah uyanıp aynaya bakıyorsun ve 40 milyondan fazla insanın senden muhteşem bir şeyler yapmanı beklediğini görüyorsun. Gülünç ama doğru, herkes böyle düşünüyor.
  • Messi için ağlatan mektup! Enzo Fernandez: Bizi affet... - Dünya Kupası haberleri

    Seni nasıl ikna edeceğiz? Senin gezegendeki en iyi oyuncu olduğunu, kıyaslanamaz yeteneklere sahip olduğunu ama eninde sonunda bir insan olduğunu anlamayamazsak...
  • Messi için ağlatan mektup! Enzo Fernandez: Bizi affet... - Dünya Kupası haberleri

    Seni nasıl ikna edeceğiz? Kendi hayal kırıklığımızın içerisinde bir an durup, kaybetmenin verdiği öfkeden senin sorumlu olduğunu anlamazsak. Hep beraber aynaya bakalım ve hiç tanımadığımız bu adamdan talep ettiklerimizin yüzde 1'ini kendimizden talep etmediğimizi görelim...
  • Messi için ağlatan mektup! Enzo Fernandez: Bizi affet... - Dünya Kupası haberleri

    İstediğini yap Lionel, ama lütfen kalmayı da bir düşün. Kal ve eğlen. Komik baskılarla dolu bu dünyada bu oyunu asil kılan şey; eğlenebilmek.
  • Messi için ağlatan mektup! Enzo Fernandez: Bizi affet... - Dünya Kupası haberleri

    Seni açık mavi-beyaz formayla izlemek dünyanın en büyük gururu. Keyif almak için oyna çünkü öyle yaptığında bizim ne kadar keyif aldığımızı tahmin bile edemezsin. Bizi affet, teşekkürler."
  • Messi için ağlatan mektup! Enzo Fernandez: Bizi affet... - Dünya Kupası haberleri

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