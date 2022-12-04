"Seni nasıl ikna edeceğiz? Biz felaket durumdayken seni nasıl ikna edeceğiz? Omuzlarında sahip olduğun baskının yüzde 1'i bile bizde olmadı. Sabah uyanıp aynaya bakıyorsun ve 40 milyondan fazla insanın senden muhteşem bir şeyler yapmanı beklediğini görüyorsun. Gülünç ama doğru, herkes böyle düşünüyor.