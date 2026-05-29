        Arjantin'in Dünya Kupası kadrosu belli oldu!

        Arjantin'in Dünya Kupası kadrosu belli oldu!

        Arjantin, 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek kadrosunu açıkladı. Milli takıma çağrılan Lionel Messi, bu turnuvada 6. kez boy gösterecek.

        Giriş: 29 Mayıs 2026 - 09:37 Güncelleme:
        İşte Arjantin'in Dünya Kupası kadrosu!

        Arjantin Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edeceği kadro açıklandı.

        Tangocular, J Grubu'nda Avusturya, Cezayir ve Ürdün ile karşı karşıya gelecek.

        Arjantin'in yıldız ismi Lionel Messi, 6. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek.

        İşte Arjantin'in Dünya Kupası kadrosu:

        Kaleciler: Musso, Rulli, Martinez.

        Savunma: Balerdi, Tagliafico, Montiel, Lucas Martinez, Romero, Otamendi, Medina, Molina.

        Orta saha: Paredes, De Paul, Barco, Lo Celso, Palacios, Mac Allister, Fernandez.

        Hücum: Alvarez, Messi, Gonzales, Almada, Simeone, Paz, Lopez, Lautaro Martinez.

