Arjantin'in Dünya Kupası kadrosu belli oldu!
Arjantin, 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek kadrosunu açıkladı. Milli takıma çağrılan Lionel Messi, bu turnuvada 6. kez boy gösterecek.
Giriş: 29 Mayıs 2026 - 09:37
Tangocular, J Grubu'nda Avusturya, Cezayir ve Ürdün ile karşı karşıya gelecek.
İşte Arjantin'in Dünya Kupası kadrosu:
Kaleciler: Musso, Rulli, Martinez.
Savunma: Balerdi, Tagliafico, Montiel, Lucas Martinez, Romero, Otamendi, Medina, Molina.
Orta saha: Paredes, De Paul, Barco, Lo Celso, Palacios, Mac Allister, Fernandez.
Hücum: Alvarez, Messi, Gonzales, Almada, Simeone, Paz, Lopez, Lautaro Martinez.
