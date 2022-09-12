Arka Sokaklar Hüsnü'nün eşi bakın kimmiş

Arka Sokaklar'ın Hüsnü karakterine hayat veren Özgür Ozan, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerden biri. Sık sık ailesi ile ilgili paylaşımlara hesabında yer veren Ozan, hayatını kameralardan uzak yaşamayı tercih ediyor.

Arka Sokaklar dizisinin Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan, özel hayatı ile gündeme geldi. Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da Hüsnü karakterini canlandıran Özgür Ozan'ın eşi tanınan bir isim çıktı. Peki, Özgür Ozan'ın eşi kimdir? İşte detaylar...

ÇOCUKLAR DUYMASIN'DA BİRLİKTELERMİŞ

2005 yılında şimdiki eşi Neslihan Uğur ile evlenen Özgür Ozan, eşiyle daha önce Light Selami ile gördüğümüz Çocuklar Duymasının dizisinin setinde tanışmış. Mutlu bir evlilik sürdüren çiftin aşkı sette gelişmiş. Arkadaşlıkla başlayan bu ilişkinin sonu evlilik olmuş. Özgür Ozan ve Neslihan Uğur 2 çocuk sahibi.