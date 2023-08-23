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        Haberler Televizyon Arka Sokaklar ne zaman ve hangi gün başlıyor? Kanal D'den Arka Sokaklar yeni oyuncuları kimler?

        Arka Sokaklar ne zaman ve hangi gün başlıyor? Kanal D'den Arka Sokaklar yeni oyuncuları...

        Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'ın yeni sezonu için artık geri sayım başlamış durumda. 17 sezondur her Cuma günleri izleyicilerin karşısına geçen dizi, geçtiğimiz sezon açıklanmayan nedenlerden dolayı yayın hayatına ara vermişti. Uzun bir süredir yeni bölümleri merakla beklenen Arka Sokaklar'ın 18. sezonuna dair ilk fragmanlar yayınlandı. İşte, ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2023 - 17:33 Güncelleme: 23.08.2023 - 17:33
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        Son olarak 638. bölümüyle ekranlara gelen fenomen dizi Arka Sokaklar'ın yeni sezonu için beklenen açıklama geldi. Yaklaşık 9 aydır ekranlardan uzak olan dizinin yayıncısı olan Kanal D, Arka Sokaklar'ın 18. sezonuyla yeniden izleyicilerin karşısına çıkacağını açıkladı!

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        ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Son olarak 638. yeni bölümüyle yayınlanan Arka Sokaklar, yeni sezonda ekranlara dönüyor. Resmi dönüş tarihi açıklanmayan dizinin, Eylül ayında yeniden sevenlerine kavuşması bekleniyor.

        Arka Sokaklar'ın yeni sezon oyuncularının kimler olduğu da henüz resmiyet kazanmadı.

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        ARKA SOKAKLAR'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        18 Kasım 2002 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 638. Bölümünde ekip, başarılı bir operasyonla Kadem'i cezaevine yolluyor!

        Kadem ve Hülya yolun sonuna gelmişlerdir fakat Kadem’in yeni planları vardır. Geçmişte Hülya’yla bağlantısı olan örgüt üyeleri Abdül ve Yulia yeni oluşumlar içindedir.

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        Ekibimiz onları durdurmak için elinden geleni yapacaktır. Yoksunluk krizi geçiren Mete, Tahir tarafından zorlu bir seçime maruz bırakılır.

        Uğur, annesinin ve kardeşinin katilinin kim olduğunu öğrenir ve onunla yüzleşir. Ayşe, şiddet gören ablasına yardım etmek ister ama bu durum Ayşe’nin başına çok büyük işler açacaktır.

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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