        Haberler Gündem Arkadaşı öldürüp taş ocağına gömmüş!

        Cep telefonu sinyalinden yola çıkan JASAT timleri ailesinin kayıp başvurusu yaptığı 37 yaşındaki Osman Kavun'un birlikte alkol aldığı yabancı uyruklu arkadaşı tarafından öldürüldüğünü ve taş ocağına gömüldüğünü ortaya çıkardı

        Giriş: 22 Nisan 2026 - 16:00 Güncelleme:
        Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Osman Aslan, evden çıkıp bir daha dönmedi. Ailesi, 2 gün önce jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

        Sırrıberk Arslan'ın haberine göre başvuru üzerine Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) harekete geçti.

        Osman Kavun’un cep telefonu sinyallerinden yola çıkan ekipler, en son sinyal alınan baz istasyonu çerçevesinde saha ve teknik araştırma yaptı. JASAT timleri daraltılmış baz çalışmasıyla Osman Kavun’un en son 20 yaşındaki Mutip El Hüseyni ile birlikte olduğunu tespit etti.

        Gözaltına alınan Mutip El Hüseyni, Osman Kavun’u bıçaklayıp öldürdüğünü ve arkadaşı A.Y. (17) ile birlikte Kışla Mahallesi'ndeki taş ocağına gömdüğünü itiraf etti. Zanlının yer göstermesiyle Osman Kavun’un cesedi gömüldüğü yerden çıkarılıp Adli Tıp Kurumu morguna kaldırlıdı. Gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        TCMB faiz kararını açıkladı
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        Trump ateşkesi neden uzattı?
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        2026'da kasko fiyatları değişmez
        15 yaşındaki Alperen’i yumrukla öldürdü! Ödül gibi ceza!
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        'Özel gereksinimli' çocuğa markette darp!
        Oscar'lı yıldızdan 'inşallah' yanıtı
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        İbrahim Tatlıses taburcu oldu
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Beşiktaş'ın kupada konuğu Alanyaspor!
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!
