Arkadaşı öldürüp taş ocağına gömmüş!

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Osman Aslan, evden çıkıp bir daha dönmedi. Ailesi, 2 gün önce jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Sırrıberk Arslan'ın haberine göre başvuru üzerine Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) harekete geçti.

Osman Kavun’un cep telefonu sinyallerinden yola çıkan ekipler, en son sinyal alınan baz istasyonu çerçevesinde saha ve teknik araştırma yaptı. JASAT timleri daraltılmış baz çalışmasıyla Osman Kavun’un en son 20 yaşındaki Mutip El Hüseyni ile birlikte olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan Mutip El Hüseyni, Osman Kavun’u bıçaklayıp öldürdüğünü ve arkadaşı A.Y. (17) ile birlikte Kışla Mahallesi'ndeki taş ocağına gömdüğünü itiraf etti. Zanlının yer göstermesiyle Osman Kavun’un cesedi gömüldüğü yerden çıkarılıp Adli Tıp Kurumu morguna kaldırlıdı. Gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.