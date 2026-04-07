Armut dibine düşermiş: Ebeveynlerinin izinden giderek aynı meslekleri seçen 30 isim
Kimi setlerde, kimi sahnede, kimi ise yeşil sahada… Bazı ünlüler için kariyer bir tercih değil, adeta bir miras. Ailelerinden aldıkları ilhamla aynı meslekleri seçen bu isimler, yalnızca bir yolu takip etmekle kalmıyor; o yolu kendi başarılarıyla yeniden şekillendiriyor. Oyunculuktan futbola uzanan bu dikkat çeken hikayeleri bir araya getirdik. İşte, anne ve babalarının izinden giderek aynı meslekleri seçen çocuklar...
Dünyaca ünlü isimlerden Türkiye’de tanınan isimlere kadar birçok kişi, kariyerini şekillendirirken ailesinden ilham aldı. Kimisi setlerde büyüdü, kimisi sahnelerin tozunu çocuk yaşta yuttu, kimisi ise sporla iç içe yetişti. Ortaya ise hem tanıdık hem de dikkat çekici hikâyeler çıktı. İşte anne ve babalarının izinden giderek aynı meslekleri seçen o isimler…
EBEVEYNLERİNİN İZİNDEN GİDEN ÜNLÜ İSİMLER
Arnold Schwarzenegger – Joseph Baena
Dünyaca ünlü aktör ve eski vücut geliştirme şampiyonu Arnold Schwarzenegger’in oğlu Joseph Baena, babasının izinden giderek aynı spora yöneldi.
Baena, katıldığı ilk vücut geliştirme yarışmasında birincilik elde ederek dikkatleri üzerine çekti.
Cesare Maldini – Paolo Maldini – Daniel Maldini
İtalya futbol tarihine damga vuran Maldini ailesi, üç nesil boyunca milli formayı giyen ilk İtalyan aile oldu.
Peter Schmeichel – Kasper Schmeichel
Efsane kaleci Peter Schmeichel’in oğlu Kasper Schmeichel de babasının izinden giderek kaleci oldu.
George Weah – Timothy Weah
Milan’ın ve dünya futbolunun efsane isimlerinden George Weah, 1995 yılında Ballon d’Or (Altın Top) ödülüne layık görülmüş ve bu ödülü kazanan ilk Afrikalı futbolcu olmuştu.
Weah’ın oğlu Timothy Weah de babasının izinden giderek futbolcu oldu.
LeBron James – Bronny James
NBA yıldızı LeBron James’in oğlu Bronny James de babasının izinden giderek basketbolcu oldu.
Hatta baba-oğul, 2024-2025 NBA sezonu itibarıyla Los Angeles Lakers forması giyiyor.
Michael Schumacher – Mick Schumacher
Formula 1 efsanesi Michael Schumacher’in oğlu Mick Schumacher de babasının yolundan ilerledi ve 2021 ve 2022 yıllarında Haas takımıyla Formula 1'de yarıştı.
Angelina Jolie - Jon Voight
Angelina Jolie, Oscar ödüllü babası Jon Voight’un izinden giderek dünya çapında bir yıldız oldu.
Johnny Depp – Lily-Rose Depp
ABD'li ünlü oyuncu Johnny Depp’in kızı Lily-Rose Depp, oyunculuk ve modellik yaparak sanat dünyasında kendi yerini oluşturdu.
David Beckham/Victoria Beckham – Brooklyn Beckham
David Beckham'ın tüm çocukları için ünlü denebilir. Ancak büyük oğlu Brooklyn Beckham, modellik ve fotoğrafçılık yaparak kendi kariyerini çiziyor.
Meryl Streep – Mamie Gummer
Oscar rekortmeni oyuncu Meryl Streep’in kızı Mamie Gummer da annesinin izinden giderek oyuncu oldu.
Kate Hudson – Goldie Hawn
Kate Hudson, annesi Goldie Hawn’un izinden giderek sinema dünyasında önemli bir başarıya imza attı ve 2026 yılında En İyi Kadın Oyuncu Oscar adayı oldu.
Tom Hanks – Colin Hanks
Tom Hanks'in oğlu Colin Hanks, babasının izinden giderek oyunculuğu seçti. Özellikle Fargo dizisindeki Gus Grimly rolü, Orange County filmi ve Dexter dizisindeki performanslarıyla tanınıyor.
Bruce Willis/Demi Moore – Rumer Willis
Bruce Willis ve Demi Moore'un en büyük kızı Rumer Willis, oyunculuk kariyeriyle dikkat çeken isimlerden biri.
The House Bunny, Sorority Row ve Once Upon a Time in Hollywood gibi yapımlarda rol aldı.
Cüneyt Arkın – Murat Arkın
Türk sinemasının 'Malkoçoğlu' olan Cüneyt Arkın'ın kendisine tıpa tıp benzeyen oğlu Murat Arkın da babası gibi oyunculuğu seçenlerden...
Tanju Korel/Hülya Darcan – Bergüzar Korel
Bergüzar Korel, sahnelerin usta isimlerinden Tanju Korel ve Hülya Darcan'ın kızı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezunu olan Korel, okul hayatı boyunca birçok oyun ve kısa filmde yer aldı.
Kemal Sunal – Ali Sunal
Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal'ın Gül Sunal ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali Sunal da babasının izinden gidiyor.
Babasıyla birlikte rol aldığı 'Propaganda' filmindeki 'Mahmut' rolüyle tanınan Sunal, şimdilerde 'Güldür Güldür Show'un moderasyonluğunu yapıyor.
Leman Sam – Şevval Sam
Bir diğer isim ise Şevval Sam... Oyuncu ve şarkıcı, 1973 yılında Leman Sam ve Selim Sam'ın birlikteliğinden dünyaya geldi.
Şevval Sam – Tarık Emir Tekin
Beşiktaş'ın efsanevi futbolcusu Metin Tekin ile oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir Tekin de annesinin izinden giderek oyuncu oldu.
Metin Serezli/Nevra Serezli – Murat Serezli
Metin Serezli ile Nevra Serezli'nin çocuğu olan Murat Serezli, hem anne hem de baba tarafı oyuncu olanlardan...
Derya Baykal/Ferhan Şensoy – Derya Şensoy, Müjgan Ferhan Şensoy
Derya Baykal'ın 1988-2004 yılları arasında evli kaldığı Ferhan Şensoy ile birlikteliğinden Derya ve Müjgan Ferhan adında iki kız dünyaya geldi.
Ailenin sanatçı üyeleri arasında yer alan Derya ile Müjgan Ferhan, birçok projede yer aldı.
Rasim Öztekin – Pelin Öztekin
Babasının izinden giden isimlerden birisi de Pelin Öztekin. Pelin Öztekin'i ilk olarak BKM Mutfak’ta Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanımıştık.
Hülya Gülşen Irmak – Çağla Irmak
Hülya Gülşen Irmak'ın kızı Çağla Irmak, 'Kırgın Çiçekler'de canlandırdığı 'Kader' karakteri ile adını duyurdu.
Sadri Alışık – Kerem Alışık
Türk sinemasının Tursit Ömer'i Sadri Alışık'ın oğlu da oyuncu oldu.
Fırtınalar dizisiyle oyunculuğa başlayan Alışık, tiyatro sahnesine ise "Fehim Paşa Konağı" isimli oyunla adımını attı.
Hülya Koçyiğit – Gülşah Alkoçlar
Yeşilçam’ın usta isimlerinden Hülya Koçyiğit’in kızı Gülşah Alkoçlar da annesinin izinden giderek oyuncu oldu.
Türkan Şoray/Cihan Ünal – Yağmur Ünal
Yağmur Ünal, Türkan Şoray'ın Cihan Ünal ile evliliğinden dünyaya gelen kızı. Annesinin izinden giden Yağmur Ünal, New York'taki bir medya şirketinde 6 ay staj görmesinden sonra İstanbul'a döndü ve yapım şirketi kurdu.
Filiz Akın – İlker İnanoğlu
Yönetmen Türker İnanoğlu ve oyuncu Filiz Akın çiftinin oğlu İlker İnanoğlu... Annesi Filiz Akın'ın yolundan gitti. Onu Yeşilçam'ın unutulmaz arasında yer alan ‘’Yumurcak’’ filmindeki rolüyle tanıyoruz...
Ferdi Tayfur – Tuğçe Tayfur
Arabesk müziğin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur, babasının izinden gitti ve müzik kariyerine yöneldi.
İbrahim Tatlıses – İdo Tatlıses
İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses, babasının izinden giderek müzik dünyasına adım attı.
Suna Yıldızoğlu – Yasemin Kay Allen
Yasemin Kay Allen, Yeşilcam'ın başarılı oyuncularından biri olan Suna Yıldızoğlu'nun kızı.