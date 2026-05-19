Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İngiltere Arsenal, Premier Lig'de şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı!

        Arsenal, Premier Lig'de şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı!

        Lider Arsenal, Premier Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Burnley'i Kai Havertz'in golüyle 1-0 mağlup etti. Puanını 82'ye yükselten Arsenal, Manchester City'nin bugün oynayacağı Bournemouth deplasmanında puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 00:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arsenal şampiyonluğa çok yakın!

        İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Arsenal, sahasında Burnley'i 1-0 yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

        Emirates Stadı'nda oynanan karşılaşmada Arsenal, 37. dakikada Kai Havertz'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve ev sahibi ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı.

        Bu sonuçla, 1 maç fazlası olan Arsenal puanını 82'ye çıkarırken, ikinci sıradaki Manchester City'nin 5 puan önünde yer aldı.

        En son 2003-2004 sezonunda şampiyon olan Arsenal, Manchester City'nin bugün oynayacağı Bournemouth deplasmanında puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ödemiş'te Helvuç Bayramı 629. kez kutlandı

        İzmir'in Ödemiş ilçesinde çocuklara dini bilinç kazandırmak amacıyla düzenlenen Helvuç (Helviş) Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Savaş durumunun devamı halinde başka cepheler açılacak"
        "Savaş durumunun devamı halinde başka cepheler açılacak"
        Mersin'de silahlı saldırı: 6 ölü
        Mersin'de silahlı saldırı: 6 ölü
        "Getireceğim oyuncular dünya yıldızı olacak"
        "Getireceğim oyuncular dünya yıldızı olacak"
        Donald Trump, İran'a saldırıyı erteledi
        Donald Trump, İran'a saldırıyı erteledi
        Abdullah Avcı, HT Spor'da değerlendirdi!
        Abdullah Avcı, HT Spor'da değerlendirdi!
        Kocaeli'de toprak kayması! Korkutan görüntü!
        Kocaeli'de toprak kayması! Korkutan görüntü!
        Bakan Fidan Almanya'da
        Bakan Fidan Almanya'da
        Özkan Yalım ek ifade verdi
        Özkan Yalım ek ifade verdi
        G.Saray'a Bernardo Silva transferinde müjde!
        G.Saray'a Bernardo Silva transferinde müjde!
        Bakan Gürlek duyurdu: Bir faili meçhul dosya daha çözüldü
        Bakan Gürlek duyurdu: Bir faili meçhul dosya daha çözüldü
        A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı!
        Serdal Adalı'dan Şenol Güneş sözleri!
        Serdal Adalı'dan Şenol Güneş sözleri!
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Beraat etti
        Beraat etti
        Yeğeni konuştu: Durumu iyiye gidiyor
        Yeğeni konuştu: Durumu iyiye gidiyor
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! 26 yıl sonra ilk mezar açıldı!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! 26 yıl sonra ilk mezar açıldı!
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor