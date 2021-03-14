İngiltere Premier Lig'de heyecan bu akşam devam ediyor. Avrupa'da gecenin en dikkat çeken maçlarından biri olan Arsenal Tottenham maçı saat 19:30'da başlayacak...

ARSENAL TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere'de 30. hafta maçına sahne olacak Arsenal Tottenham maçı bu akşam 19:30'da başlayacak ve Ssports'dan canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER



Arsenal : Leno, Cedric, Luiz, Gabriel, Tierney, Partey Xhaka, Saka, Odegaard, Pepe, Aubameyang

Tottenham : Hart, Tanganga, Sanchez, Alderweireld, Davies, Winks, Sissoko, Lamela, Bale, Lucas, Vinicius