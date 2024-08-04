Arturs Zagars yeni sezonda Fenerbahçe Beko forması giyecek

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe Kulübü, geçen yıl Litvanya ekibi Wolves'a kiralanan Arturs Zagars'ın bu yıl sarı-lacivertli formayı giyeceğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2023-24 sezonu başında transfer edilen ve geride bıraktığımız sezonu kiralık olarak Litvanya’nın Wolves ekibinde geçiren Letonyalı oyun kurucu Arturs Zagars, 2024-25 sezonunda Fenerbahçe Beko forması giyecektir. Sporcumuza, 'Fenerbahçe ailesine tekrar hoş geldin' diyor ve takımımızla birlikte başarılarla dolu bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.