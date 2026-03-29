Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Tenis Aryna Sabalenka, Miami Açık'ta üst üste ikinci kez şampiyon oldu! - Tenis Haberleri

        Aryna Sabalenka, Miami Açık'ta üst üste ikinci kez şampiyon oldu!

        Miami Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde ABD'li Coco Gauff'u 2-1 yenen Belaruslu Aryna Sabalenka, şampiyonluğa ulaştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2026 - 11:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sabalenka, Miami Açık'ta şampiyon!

        Miami Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde ABD'li Coco Gauff'u 2-1 yenen Belaruslu Aryna Sabalenka, şampiyonluğa ulaştı.

        ABD'nin Miami kentinde düzenlenen ATP Masters 1000 turnuvasının finalinde dünya 1 numarası Sabalenka ile 4 numaralı seribaşı Gauff karşılaştı.

        İki saat 9 dakika süren maçta rakibini 6-2, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup eden Sabalenka, turnuvada üst üste ikinci şampiyonluğunu elde etti.

        Sabalenka, aynı yıl içinde ABD'deki iki Masters turnuvası Indian Wells ve Miami Açık'ı kazanarak "sunshine double" yaptı. Belaruslu raket, 2022'de iki turnuvayı da kazanan Polonyalı Iga Swiatek'ten sonra bunu başaran ilk tenisçi oldu.

        Ayrıca Sabalenka, Steffi Graf, Kim Clijsters, Victoria Azarenka ve Swiatek'in ardından bu başarıya ulaşan 5. kadın tenisçi olarak tarihe geçti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Antalya'da kontrolden çıkan otomobil ırmağa uçtu

        Antalya'nın Serik ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ırmağa uçtu. Suya gömülen otomobildeki 3 kişi kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı.Edinilen bilgilere göre; Boğazkent boğazı mevkiinde ilerleyen araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulan otomobi...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD İran'a kara harekatına mı hazırlanıyor?
        ABD İran'a kara harekatına mı hazırlanıyor?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya polis müdahalesi!
        Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya polis müdahalesi!
        "Trump'ı durdurun!"
        "Trump'ı durdurun!"
        Mesud Pezeşkiyan'dan uyarı
        Mesud Pezeşkiyan'dan uyarı
        Tartıştığı karısını öldürüp, intihar etti
        Tartıştığı karısını öldürüp, intihar etti
        Halkbank KBSL'de final heyecanı HT Spor'da!
        Halkbank KBSL'de final heyecanı HT Spor'da!
        Motosiklet bebek arabasına çarptı! Arya bebek hayatını kaybetti!
        Motosiklet bebek arabasına çarptı! Arya bebek hayatını kaybetti!
        Genç kadını boğdu, çuvala koydu, çöplüğe attı!
        Genç kadını boğdu, çuvala koydu, çöplüğe attı!
        Londra'da aşırı sağa karşı şimdiye kadarki en büyük gösteri!
        Londra'da aşırı sağa karşı şimdiye kadarki en büyük gösteri!
        "Burcu'nun tarafındayım"
        "Burcu'nun tarafındayım"
        Sağanak, fırtına ve çığ tehlikesine dikkat!
        Sağanak, fırtına ve çığ tehlikesine dikkat!
        İtibar kaybediyorlar
        İtibar kaybediyorlar
        Pazar keyfi yapmak isteyenler buraya!
        Pazar keyfi yapmak isteyenler buraya!
        Uyku için en iyi ses hangisi?
        Uyku için en iyi ses hangisi?
        Oyuncu Hande Erçel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Oyuncu Hande Erçel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        JD Vance: Yakında oradan çıkacağız
        JD Vance: Yakında oradan çıkacağız
        İngiliz devi Arda Güler'in peşinde!
        İngiliz devi Arda Güler'in peşinde!
        Galatasaray'da dev hedef: Bruno Fernandes!
        Galatasaray'da dev hedef: Bruno Fernandes!
        Anne Zuhal Kalaycıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı!
        Anne Zuhal Kalaycıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı!