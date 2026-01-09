Habertürk
        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz ASELSAN'dan ÇELİKKUBBE'ye "EJDERHA" takviyesi - Teknoloji Haberleri

        ASELSAN'dan ÇELİKKUBBE'ye "EJDERHA" takviyesi

        ASELSAN, çok katmanlı entegre hava savunma sistemi ÇELİKKUBBE teslimatlarını bu yıl yoğun şekilde sürdürecek, ÇELİKKUBBE bileşenlerinden EJDERHA Yüksek Güçlü Elektromanyetik Karşı Tedbir Sistemi de kullanıma sunulacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2026 - 13:26 Güncelleme: 09.01.2026 - 13:26
        ASELSAN'dan ÇELİKKUBBE'ye "EJDERHA" takviyesi
        ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, SAHA İstanbul'un "SAHA Sohbet" programında, şirketin yürüttüğü çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

        ASELSAN'ın 14 Kasım 1975'te Ankara’da bir apartman dairesinde 4 kişiyle başlayan yolculuğunun, bugün 50. yılında 13 bin kişilik bir aileyle devam ettiğini dile getiren Akyol, şirketin bugün 25 ülkede fiilen operasyon yürüttüğünü ve Anadolu'nun farklı şehirlerinde aktif üretim tesislerine sahip olduğunu belirtti.

        Akyol, ASELSAN’ın 50. yılını hem finansal hem teknolojik başarılarla kutladıklarını, Anadolu’ya yayılan üretim kabiliyetlerinin bu başarıların temel taşlarından biri olduğunu ifade etti.

        ASELSAN'ın Borsa İstanbul’da 1 trilyon lira değerine ulaşan ilk Türk şirketi olduğuna dikkati çeken Ahmet Akyol, şirketin Türkiye'nin en değerli, Avrupa'nın 8'inci, dünyanın ise 20'nci en değerli savunma şirketi unvanlarına ulaştığını, bu başarıların ASELSAN'ın 50 yıllık hikayesinin ulaştığı seviyeyi gösterdiğini vurguladı.

        Akyol, gelecek 50 yıl için hazırlanan ASELSAN NEXT programının adım adım hayata geçtiğini ifade ederek, yılda 30’un üzerinde yeni ürün çıkardıklarını ve şirketin büyüme hızında güçlü bir momentum yakalandığını belirtti.

        İHRACAT SÖZLEŞMELERİNDE YÜZDE 171 ARTIŞ

        Türkiye’nin 20 yıl önce dünyanın en çok savunma ürünü ithal eden ilk 10 ülkesi arasında bulunduğunu hatırlatan Akyol, bugün Türkiye’nin en fazla savunma ürünü ihraç eden 10-11 ülke arasına yükseldiğini söyledi.

        Akyol, ASELSAN’ın doğrudan ve dolaylı ihracat yaptığını belirterek, geçen yılın ilk 9 ayında imzalanan ihracat sözleşmelerinin geçen yıla göre yüzde 171 arttığını bildirdi.

        Akyol, "ASELSAN olarak sektörün kalbi olma vizyonuyla gemilerin üzerindeki radarlardan kara araçlarımızın üzerindeki kulelere, SİHA'lardaki kameralardan füzelerin arayıcı başlıklarına her yerde yer alıyoruz. Aslında Türkiye'nin ihraç ettiği her üründe bir nevi ASELSAN ürününü mutlaka görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        KIZILELMA’dan atılan Gökdoğan Hava-Hava Füzesi testine tanıklık etmenin kendisi için unutulmaz bir an olduğunu belirten Akyol, KIZILELMA’nın düşük görünürlük, sensör kabiliyetleri, otonomi ve yapay zeka destekli sürüş teknikleriyle "oyun değiştirici" bir sistem olduğunu ifade etti.

        ASELSAN’ın bu projede AESA radar, arayıcı başlık, data link, dost-düşman tanıma sistemi, telsizler ve radarlar gibi kritik unsurları sağladığını aktaran Akyol, BAYKAR ile "tek bir vücudun parçaları gibi" çalıştıklarını kaydetti.

        Akyol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ASELSAN'ı "Türk savunma sanayisinin kalbi" olarak tanımladığı, bunun kurum açısından büyük önem taşıdığını paylaştı.

        AVRUPA'NIN EN BÜYÜK ENTEGRE HAVA SAVUNMA TESİSİ ANKARA'DA

        Ahmet Akyol, çok katmanlı entegre hava savunma sistemi ÇELİKKUBBE'nin yıllara yayılan radar, haberleşme, navigasyon, komuta kontrol ve elektronik harp birikiminin üzerine inşa edildiğini belirterek, sistemin temelinde ASELSAN’ın geliştirdiği yapay zekaya dayanan bir yazılım ve askeri 5G tabanlı bir ağ bulunduğunu bildirdi.

        Ankara’daki tesisin Avrupa’nın en büyük entegre hava savunma tesisi olduğunun altını çizen Akyol, farklı frekanslarda radarlar, IRST sensörleri ve elektronik harbin aynı yapıda birleştirildiğini ifade etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı törende 47 adetlik yeni teslimatı gerçekleştirdiklerini, 2026'da bunun iki katından fazla sistemi teslim edeceklerini açıkladı.

        EJDERHA, YENİ NESİL TEHDİTLERE ETKİLİ ÇÖZÜM SUNUYOR

        ÇELİKKUBBE’nin unsurlarından biri olan EJDERHA sisteminin, sürü saldırılara ve FPV dronlara karşı yüksek etkili bir çözüm sunduğunu söyleyen Akyol, ASELSAN’ın solid state ve vakum elektroniği alanlarındaki uzun yıllara dayanan birikiminin bu ürüne yansıdığını belirtti.

        Akyol, EJDERHA sisteminin düşük adetli seri üretim aşamasına geldiğini ve bu yıl kullanıma sunulacağını bildirdi.

        Beşinci nesil uçaklarda düşük görünürlük kadar uçağın üzerinde taşıdığı elektronik sistemlerin ve bu sayede etki edebildiği hedeflerin de kritik olduğunu vurgulayan Akyol, KAAN’daki sensörlerin tamamını ASELSAN’ın geliştirdiğini ve ürettiğini hatırlattı.

        Navigasyon sistemlerinden pilot kaskına, çok kompleks AESA radardan elektronik harp sistemlerine, elektrooptik süitten IRST ve haberleşme sistemlerine kadar uçağın uçtan uca ASELSAN tarafından donatıldığını belirten Akyol, “Bizim KAAN’daki görevimiz KAAN’ı Bilge KAAN yapmak.” ifadesini kullandı.

        Akyol, ürünlerin önemli bir kısmının çıktığını, bazılarının ise TUSAŞ’ta entegrasyon aşamasında olduğunu aktardı. Akyol, tasarlanan tüm sistemlerin düşük görünürlük felsefesine göre geliştirildiğini vurguladı.

        SİHA'LAR VE SAĞLIKTAKİ ASELSAN İMZASI

        Ambargolara karşı geliştirilen ASELFLIR-600’ün, SİHA’lara 150 kilometrenin üzerindeki mesafelerde tespit ve lazer işaretleme yeteneği kazandırdığını dile getiren Akyol, ASELFLIR-500’ün 100’üncü ürününün teslim edildiğini bildirdi.

        Akyol, ASELFLIR-600’ün uçuşlarının sürdüğünü ve seri üretimin de başladığını belirterek, BAYKAR ile sık uçuş imkanının bu gelişimi hızlandırdığını vurguladı.

        Sağlık alanında yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgiler veren Akyol, mobil röntgen cihazını Sağlık Bakanlığı'na teslim ettiklerini anımsattı.

        Savunma sanayisindeki birikimin sivil alana aktarılması kapsamında sağlık teknolojilerini stratejik yatırım alanı olarak seçtiklerini belirten Ahmet Akyol, bu kapsamda ventilatör, OED cihazı ve mobil röntgen cihazı gibi ürünlerin teslimatlarına başladıklarını ifade etti.

        Türkiye’nin bu alanda bağımsızlığına katkı sunmayı hedeflediklerini ve 11-12 yeni ürünün daha portföye ekleneceğini bildiren Akyol, özellikle Avrupa pazarında aktif rol almayı hedeflediklerini kaydetti.

