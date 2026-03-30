        ASELSAN'dan sürdürülebilirlik ve sıfır atık çalışmaları

        ASELSAN'dan sürdürülebilirlik ve sıfır atık çalışmaları

        Türkiye'nin öncü savunma şirketlerinden ASELSAN, hayata geçirdiği uygulamalarla çevrenin korunması ve atık yönetimi konusundaki faaliyetlerini sürdürüyor.

        Giriş: 30.03.2026 - 14:10 Güncelleme:
        Şirket tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ASELSAN çevreye duyarlı bir teknoloji şirketi olarak faaliyetlerine devam ediyor.

        İsrafın önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması, atık oluşumunun azaltılması ve geri kazanımın artırılması amacıyla çalışmalar yürüten şirket, kuruluşunun 50. yılı olan 2025'te Çevresel, Sosyal ve Yönetişim kriterlerindeki performansıyla Borsa İstanbul tarafından oluşturulan BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne ilk sıradan girdi.

        Şirket, 2021 yılında belirlenen 2050 yılı net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda hazırlanan yol haritasını uygulamayı da sürdürüyor.

        2025'TE 5 BİN TONUN ÜZERİNDE SU TASARRUFU SAĞLANDI

        Öte yandan, ASELSAN'ın Gölbaşı Teknoloji Üssü'nde 2024 yılında devreye alınan yenilenebilir enerji sistemleriyle yaklaşık 1 milyon 808 bin kilovatsaat yenilenebilir enerji üretiliyor.

        REKLAM

        Tüm teknoloji üslerinde çalışan başına düşen yeşil alan miktarı 2 katına çıkarılırken, 2025 yılında toplam 5 bin 250 ton su tasarrufu sağlandı.

        Şirket, CDP su raporlamasına 2021 yılında başlarken, ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi Standardı ile su tüketiminin azaltılması ve geri dönüşüm çalışmaları da devam ediyor.

        Ayrıca tedarik zinciri iklim değişikliği yönetimi kapsamında CDP tarafından yapılan değerlendirmelerde "A" notu almayı sürdüren ASELSAN, Supplier Engagement Assessment değerlendirmesinde bu yıl da "A List" seviyesinde bulunuyor.

        Şirket bünyesinde kurumsal sürdürülebilirlik yaklaşımı kapsamında Sıfır Atık Projesi ile anaokulu ve kreşlerde uygulanan "Eko Okul" projeleri dahil olmak üzere çeşitli çalışmalara da yer veriliyor.

        2021 yılından bu yana sürdürülebilirliği kurumsal düzeyde değerlendiren şirket, 50'nci yılında hayata geçirdiği "İleri Dönüşen Bir Gelecek Projesi" ile de sürdürülebilirlik stratejisi ve sanatı bir araya getirdi.

        Şirket, "aselsaneXt" programı ile "aBusiness" çatısı altında kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri içeren "ASELSAN 2050 Yılı Net Sıfır Emisyon Yol Haritası"nı da oluşturdu.

        Enerji verimli yatırımlarını sürdüren şirket, çevre dostu yapı yaklaşımı doğrultusunda İstanbul Teknopark Binası için 2025 yılında LEED Sertifikası da aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Binnur Kaya gözyaşlarını tutamadı

        Ataşehir Belediyesi'nin Dünya Tiyatro Günü kapsamında düzenlediği gecede 'İsmail Dümbüllü Ödülü'nü alan Binnur Kaya duygusal anlar yaşarken, ödülü takdim eden Müjdat Gezen usta oyuncuya övgü dolu sözler söyledi  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emniyet'ten 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' Baybaşinlere ağır darbe!
        Emniyet'ten 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' Baybaşinlere ağır darbe!
        İspanya ABD uçaklarına hava sahasını kapattı
        İspanya ABD uçaklarına hava sahasını kapattı
        İran'dan ABD'nin teklifine ilişkin: "Mantıksız talepler"
        İran'dan ABD'nin teklifine ilişkin: "Mantıksız talepler"
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Petrolde tarihi ralli
        Petrolde tarihi ralli
        NYT: ABD İran'da test edilmemiş füzeler kullandı
        NYT: ABD İran'da test edilmemiş füzeler kullandı
        "Önce Amerika" mı "önce savaş" mı?
        "Önce Amerika" mı "önce savaş" mı?
        Evinde silahla öldürülmüş olarak bulundu! En yakını gözaltında!
        Evinde silahla öldürülmüş olarak bulundu! En yakını gözaltında!
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        Milli futbolcu evlendi
        Milli futbolcu evlendi
        Bakanlıktan plaka açıklaması
        Bakanlıktan plaka açıklaması
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        İstanbul'da sabah yaşandı! 'Yol vermem' cinayeti!
        İstanbul'da sabah yaşandı! 'Yol vermem' cinayeti!
        Seda Sayan'dan tepki
        Seda Sayan'dan tepki
        COVID-19'un yeni varyantı BA.3.2 hızla yayılıyor
        COVID-19'un yeni varyantı BA.3.2 hızla yayılıyor
        'Gizli sos' ile özüne dönüyor
        'Gizli sos' ile özüne dönüyor
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye’ye yayılıyor!
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye’ye yayılıyor!
        "Ne korktum ne de kaçtım"
        "Ne korktum ne de kaçtım"
        Dünya Kupası'na son 1 adım!
        Dünya Kupası'na son 1 adım!