Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 14.502,88 %0,39
        DOLAR 46,2998 %0,02
        EURO 53,7321 %0,12
        GRAM ALTIN 6.457,09 %0,68
        FAİZ 41,76 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 104,56 %0,35
        BITCOIN 66.486,00 %-0,01
        GBP/TRY 62,1636 %0,07
        EUR/USD 1,1600 %0,09
        BRENT 81,36 %-2,18
        ÇEYREK ALTIN 10.557,34 %0,68
        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Aselsan ile SSB 780 milyon Euro anlaşma imzaladı

        Aselsan ile SSB 780 milyon Euro anlaşma imzaladı

        ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 780 milyon Euro olan sözleşme imzalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 11:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Aselsan ile SSB'den 780 milyon Euro'luk anlaşma

        ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda geliştirilen ve hava savunma ile ilgili tüm unsurları kapsayan ÇELİKKUBBE, Türkiye'nin katmanlı hava savunma mimarisini oluşturan yerli ve milli 'sistemler sistemi' bir proje olarak öne çıkıyor. Gök Vatan’ın karşı konulmaz yapısı olan çok katmanlı hava savunma sistemi ÇELİKKUBBE, tüm irtifa ve menzillerde, hava sahasındaki her türlü tehdidi bertaraf edebiliyor. Tüm katmanları tamamlanarak envantere kazandırılan ÇELİKKUBBE’nin en alçak irtifasında daha çok sürü dronlara ve kamikaze İHA’lara karşı maliyet etkin savunmayı amaçlayan Dronedef unsurları, KORKUT ve GÜRZ benzeri sistemler ve her irtifada radarlar bulunuyor. ÇELİKKUBBE’nin orta katmanında HİSAR, üst katmanında ise SİPER yer alıyor.

        HAVA SAVUNMADAKİ BEYİN

        İçerisinde birçok hava savunma silah sistemini, radarı, elektro-optik çözümleri, haberleşme modüllerini, komuta kontrol istasyonlarını ve yapay zekayı barındıran ÇELİKKUBBE, Türkiye’nin hava savunma alanındaki beyni durumunda bulunuyor. ÇELİKKUBBE içerisindeki sistemlerin koordinasyon halinde çalışmasını yönetecek üst akıl çözümü HAKİM ile birlikte algılayıcı sistemler ve haberleşme çözümleri de ASELSAN tarafından geliştiriliyor. Hava savunma kabiliyeti, ASELSAN’ın yarım asrı aşan tecrübesiyle geliştirdiği teknolojik birikimin bir araya getirilmesiyle kurgulanan oyun değiştirici bir yetkinlik olarak göze çarpıyor. Her geçen gün yeni kabiliyetler kazanan ÇELİKKUBBE, yeni bileşenlerle gücüne güç katıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Baba evde ölü bulundu, SMA'lı oğlunun bağlı olduğu cihazın da fişinin çekili olduğu belirlendi

        Baba evde ölü bulundu, SMA'lı oğlunun bağlı olduğu cihazın da fişinin çekili olduğu belirlendi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Konut fiyatlarındaki reel düşüş hızlandı
        Konut fiyatlarındaki reel düşüş hızlandı
        Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon: 27 gözaltı
        Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon: 27 gözaltı
        Bar çalışanı kadınla mekandan çıkmak isteyen uzman çavuş 2 kişiyi vurdu!
        Bar çalışanı kadınla mekandan çıkmak isteyen uzman çavuş 2 kişiyi vurdu!
        Dünya tıp tarihine geçtiler! Aynı anda 16 ameliyat: İnönü Üniversitesi'nde 8'li çapraz nakil
        Dünya tıp tarihine geçtiler! Aynı anda 16 ameliyat: İnönü Üniversitesi'nde 8'li çapraz nakil
        Hacıosmanoğlu'ndan Terim'e sert sözler!
        Hacıosmanoğlu'ndan Terim'e sert sözler!
        Hayvan otlatmaya çıkan çobanın cansız bedenine ulaşıldı
        Hayvan otlatmaya çıkan çobanın cansız bedenine ulaşıldı
        İsrailli bakan ABD seyahatini iptal etti
        İsrailli bakan ABD seyahatini iptal etti
        12. kattan düştü... Pastayla karşılandı!
        12. kattan düştü... Pastayla karşılandı!
        ABD-İran anlaşmasında belirsizlik sürüyor
        ABD-İran anlaşmasında belirsizlik sürüyor
        İstanbul'daki marketlere 10 milyonluk beyaz et cezası
        İstanbul'daki marketlere 10 milyonluk beyaz et cezası
        40 yaşındaki kaleci Dünya Kupası'nda fenomen oldu!
        40 yaşındaki kaleci Dünya Kupası'nda fenomen oldu!
        ABD'deki FETÖ davasını TMSF kazandı
        ABD'deki FETÖ davasını TMSF kazandı
        "Seni yeneceğim"in ortak paydası
        "Seni yeneceğim"in ortak paydası
        Adıyaman'ın sıra dışı köyü!
        Adıyaman'ın sıra dışı köyü!
        Kamu borçlarında yeni taksit düzenlemesi
        Kamu borçlarında yeni taksit düzenlemesi
        Piknik romantizmi
        Piknik romantizmi
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        19. yüzyılın yaygın korkusu ölü sanılarak gömülmek
        19. yüzyılın yaygın korkusu ölü sanılarak gömülmek
        Aşıkların kürek sörfü keyfi
        Aşıkların kürek sörfü keyfi