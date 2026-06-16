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        Haberler Ekonomi Savunma Sanayi ASELSAN ile SSB arasında 780 milyon Euro'luk sözleşme

        ASELSAN ile SSB arasında 780 milyon Euro'luk sözleşme

        ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik 780 milyon Euro'luk sözleşme imzalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 10:36 Güncelleme:
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        ASELSAN ile SSB arasında 780 milyon Euro'luk sözleşme

        ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, yeni iş anlaşması duyuruldu.

        Açıklamada, "ASELSAN ile SSB arasında hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 780 milyon Euro olan sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2028 ve 2032 yılları arasında gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

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