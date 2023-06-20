Asgari ücret vergiyi nasıl etkileyecek? 2023 Temmuz asgari ücret zammı ile vergiler ne kadar artacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zammı belirlemek üzere dün ikinci kez toplandı. Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığında yapılan toplantıda işçi heyetine TÜRK – İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, işveren heyetine de Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç başkanlık etti. Ramazan Ağar, yaklaşık 2,5 saat süren toplantıdan sonraki açıklamasında, asgari ücretin dışında çalışma hayatıyla ilgili görüşlerini sunduklarını, rakam olarak henüz bir yere gelinmediğini söyledi.

Öğleden sonra ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan TÜRK – İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile TİSK Genel Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya geldi.

Komisyonun üçüncü toplantıda çalışmalarını tamamlaması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hafta bitmeden yeni asgari ücretin açıklanması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VERGİLERE NASIL YANSIYACAK?

Asgari ücrete zam yapılması, asgari ücretle çalışanların yanı sıra işçi ve memur diğer tüm çalışanları da doğrudan ilgilendiriyor. Bunun sebebi, geçen yıl ocak ayında yürürlüğe giren vergi uygulaması.

Hatırlanacak olursa yıllardır uygulanmakta olan asgari geçim indirimi (AGİ) 2021 yılı aralık ayında sona ermiş ve 2022 ocak ayından itibaren ücretlerin vergilendirilmesinde yeni sisteme geçilmişti. İşçi ve memur tüm çalışanların kazançlarının asgari ücrete kadar olan kısmı gelir vergisinden ve damga vergisinden istisna edilmişti.

Asgari ücrete zam yapılınca, ücretle çalışanlar için ödenen gelir vergisi ve damga vergisi temmuz ayından sonraki dönemde azalacak.

NET ASGARİ ÜCRET 11.000 TL OLURSA 2.816 TL VERGİ AVANTAJI

Ücret kazançlarının vergilendirilmesi sırasında önce gelir vergisi tarifesine göre o ay için normal vergi hesaplanıyor. Bu vergiden, asgari ücrete karşılık gelen kazancın vergisi düşülüyor. Aynı uygulama damga vergisi için de yapılıyor.

Asgari ücrete yapılacak zammın sağlayacağı vergi avantajını brüt 15 bin lira ücret alan ve temmuz ayından sonra da aynı ücretle çalışmaya devam edeceği varsayılan kişi üzerinden hesapladım.

NET 11.059 TL ASGARİ ÜCRET SENARYOSU: Net asgari ücretin yüzde 30 artarak 11. 059 TL’ye yükseltildiği senaryoda işçinin ödeyeceği vergi temmuz ayında aynı kalacak, ağustosta 541 TL, eylülde 608 TL, ekim – aralık aylarında ise 510 TL azalacak. İşçi 2.680 TL daha az vergi ödeyecek. Damga vergisindeki 137 TL’lik avantajla birlikte toplam vergi avantajı 2.816 TL olacak.

NET 12.000 TL ASGARİ ÜCRET SENARYOSU: Net asgari ücretin 12.000 TL, brüt asgari ücretin de 14.100 TL olduğu senaryoda ise ödenecek vergi temmuz ayında değişmeyecek. Ağustosta 776 TL, eylülde 796 TL, ekim – aralık aylarında ise aylık 699 TL azalacak. Gelir vergisinden sağlanacak avantaj 3.668 TL olacak. Damga vergisinde 6 aylık dönemde sağlanacak 186 TL’lik avantaj ile toplam kazanç 3.854 TL’yi bulacak.

VERGİ İNDİRİMİ İŞÇİYE YANSIYACAK MI?

Asgari ücrette yapılacak artışla brüt ücretle çalışanların eline geçen net ücret, gelir vergisi ve damga vergisinde sağlanacak aylık avantaj tutarında artacak. Net asgari ücret 11.059 TL olursa brüt ücreti 15000 TL olan işçinin eline geçen net ücret ağustosta 564 TL, eylülde 630 TL, yılın sonraki aylarında ise 533 TL artacak.

Net ücretle çalışanların eline geçen ücret ise değişmeyecek. Bu işçiler için sağlanan vergi avantajından işveren yararlanacak.

Memurların kazançlarının büyük kısmı vergi dışı bırakılıyor. Asgari ücretteki artış, yıl içindeki vergiye tabi kümülatif kazanç tutarı 70 bin lirayı aşan memurların maaşlarında artış sağlayacak.

Asgari ücrete zam net ücrete nasıl yansıyacak? Asgari ücret senaryolarına göre ele geçen aylık net ücret Brüt Ücret Asgari ücret değişmeseydi Net 11.059 TL asgari ücret Net 12.000 TL asgari ücret Ocak 15.000 12.075,63 12.075,63 12.075,63 Şubat 15.000 12.075,63 12.075,63 12.075,63 Mart 15.000 12.075,63 12.075,63 12.075,63 Nisan 15.000 12.075,63 12.075,63 12.075,63 Mayıs 15.000 12.075,63 12.075,63 12.075,63 Haziran 15.000 11.750,63 11.773,42 11.781,69 Temmuz 15.000 11.438,13 11.438,13 11.438,13 Ağustos 15.000 11.438,13 12.001,63 12.245,21 Eylül 15.000 11.766,19 12.396,67 12.593,17 Ekim 15.000 11.863,47 12.396,67 12.593,17 Kasım 15.000 11.863,47 12.396,67 12.593,17 Aralık 15.000 11.653,47 12.186,67 12.383,17 TOPLAM 180.000 142.151,64 144.968,01 146.005,86