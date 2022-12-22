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Asgari ücret bugün belli oluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretin bugün belli olacağını açıkladı. TÜRK – İŞ, 9000 TL asgari ücret talep etti. TİSK ise işveren maliyetinin azaltılması için asgari ücretin yüzde 6’sı oranında destek verilmesini istedi. Bu yıl işçi başına aylık 100 TL olan işveren desteğinin gelecek yıl devam edip etmeyeceği, devam edecek ise kaç TL destek sağlanacağı TÜRK-İŞ’in talebine ne kadar yaklaşılabileceği konusunda belirleyici olacak. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberi

Asgari ücret bugün belli oluyor

2023 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmalarında sona gelindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni asgari ücretin bugün açıklanacağını söyledi.

Asgari Ücret tespit Komisyonu’nun önceki gün yapılan üçüncü toplantısında uzlaşma sağlanamayınca TÜRK – İŞ masadan ayrıldı. Genel Başkan Ergün Atalay, “TÜRK – İŞ’in teklifi 9 bin lira. Verirlerse masaya oturup imzalarız, vermezlerse o meselenin içerisinde olmayız” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün grup toplantısındaki konuşmasında, bugünü işaret ederek, “Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu, bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp yoluna koymuş olacağız” dedi.

Erdoğan, grup toplantısından sonra gazetecilerin, “İşçi tarafının asgari ücretin 9 bin lira olması talebini nasıl değerlendiriyorsunuz” şeklindeki sorusunu da şöyle yanıtladı:

“Bakanımla, işveren sendikası başkanıyla otururuz, konuşuruz, değerlendirmemizi yaparız. İnşallah hayırlı bir adım atarız, neticeye varırız. Herkesin her söylediğiyle adım atacak halimiz yok. Çünkü bizim sırtımızda küfe var. Sırtında küfe olmayanlar rahat konuşuyor ama bizim sırtımızdaki küfe 85 milyonun taşındığı bir küfe. Bunların hepsini düşüneceğiz. Eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaşımdan bütün altyapı üstyapı sorunlarına kadar bunlar bir şeyle yapılacak değil mi? Tabii sırtında küfe olmayanlar bol bol atıp tutuyor.”

TİSK YÜZDE 6 ORANINDA DESTEK İSTEDİ

Edinilen bilgiye göre, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) görüşmelerde, bu yıl temmuz – aralık döneminde işçi başına aylık 100 TL olan asgari ücret desteğinin artırılarak devam ettirilmesini talep etti. TİSK’in, işverenin üzerindeki maliyetin azaltılabilmesi için asgari ücretin yüzde 6’sı oranında destek verilmesini istediği öğrenildi.

Net asgari ücretin yüzde 30 oranında artırıldığı 2016 yılında ilk defa asgari ücret desteği uygulaması başlatılmış ve işçi başına aylık 100 TL destek sağlanmıştı. 2016’daki destek tutarı asgari ücretin yüzde 6’sına karşılık geldi.

Asgari ücret desteği sonraki yıllarda da devam etti. Bu yılın ilk yarısında asgari ücret desteği uygulanmaz iken, temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılırken yılın ikinci yarısı için aylık 100 lira destek sağlandı.

TÜRK – İŞ’in 9 bin liralık asgari ücret talebine ne kadar yaklaşılacağı konusunda asgari ücret desteğinin devam edip etmeyeceği, devam edecek ise kaç lira destek sağlanacağının belirleyici olacağı ifade ediliyor.

Net asgari ücretin 8500 TL olması durumunda işverenin maliyeti temmuz ayına göre yüzde 55, ocak ayına göre ise yüzde 100 oranında artarak 11.750 TL’ye ulaşacak. İşverene 500 lira asgari ücret desteği sağlanması durumunda ise işverenin maliyetindeki artış yüzde 91’de kalacak.

Başka bir açıdan bakacak olursak, 500 lira asgari ücret desteği verilerek net asgari ücret 9000 TL’ye çıkartıldığında ise ocak ayına göre yüzde 112 oranında artış sağlanacak. Buna karşılık işverenin maliyeti ise 12.441 TL yerine 11.941 TL olacak ve ocak ayına göre yüzde 103 oranında artacak.

SON 2 ASGARİ ÜCRET OY BİRLİĞİ İLE BELİRLENDİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda kararlar oy çokluğu ile alınıyor. Geçen yıl aralık ayı ve bu yıl temmuz ayındaki ara zam dahil olmak üzere, 2000 yılından bu yana alınan 23 asgari ücret kararından 6’sında oy birliği sağlandı.

Kalan 17 kararın 2’sinde işveren kesimi, 15’inde ise işçi kesimi muhalefet etti. İşveren kesimi en son asgari ücretin yüzde 30 oranında artırıldığı karara muhalefet etmişti. İşçi kesimi 2000 ve 2009 yıllarında komisyon toplantılarına, 2019 yılında ise oylamaya katılmadı.

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