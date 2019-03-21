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Yayınlandığı dönem Türkiye’de fırtınalar estiren, ardından da dünyanın pek çok ülkesinde yüksek izlenme oranlarıyla büyük başarılara imza atan Ay Yapım’ın efsane dizisi Aşk-ı Memnu’nun senaryo yazarları Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu, Romanya’nın ünlü televizyon kanalı Antena 1’e dava açtı.