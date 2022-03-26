"MUTLULUKLAR DİLİYORUM"

Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz haftalarda Kubilay Aka ile görüntülenmesi hatırlatılınca, "Off hala mı? Kendisi benim arkadaşım, siz de benim arkadaşımsınız. Hayatımda kimse yok şu an. Çağrı Telkıvıran ve Biran Damla Yılmaz'a da mutluluklar diliyorum." açıklamasını yaptı.