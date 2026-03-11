Aslıhan Güner: Kadınların raf ömrü yok

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; oyuncu çift Aslıhan Güner ile Mert Kılıç, Karaköy'de objektiflere yansıdı.

Mert Kılıç ile Aslıhan Güner

"İSPANYOLCA ÖĞRENMEYE BAŞLADIM"

İspanya tatili ve iş seyahatinden dönen ünlü çift, yaşadıkları deneyimleri paylaştı. Mert Kılıç'ın işleri nedeniyle iki ay İspanya'da kaldıklarını belirten Aslıhan Güner, "İspanyolca öğrenmeye başladım. Orada yayınlanan dizim nedeniyle dünyanın dört bir yanından sevenlerimle karşılaştım, harika geri dönüşler aldım" şeklinde konuştu. Türk ve İspanyol halkının birbirine çok benzediğini ve orada çok sıcak karşılandıklarını vurgulayan ünlü oyuncu, gördükleri ilgiden mutluluk duyduğunu ifade etti.

REKLAM

Mert Kılıç ise, "İspanya'da ticari faaliyetlerimiz var ancak bizim için önce vatan... Sadece işlerimiz için gidip geliyoruz" açıklamasında bulundu.

Deniz Çakır

"KUTSAL BİR İŞ YAPMIYORUZ AMA KIYMETLİ İŞ YAPIYORUZ"

Deniz Çakır'ın "Sektörde kadınların raf ömrü var" sözlerine yanıt veren Güner, "Kadınların raf ömrü yok, ben yaşa bağlı değilim. 70 yaşındaki birini oynadım, 16 yaşına dönebiliyorum. Teknoloji ve makyaj sayesinde mümkün. Raf ömrü olan erkek oyuncular ise yaş kaygısıyla 20-25 yaş farkı tercih ediyor. Oyunculuk sadece güzel olmak değil, ruhumuzu ve bedenimizi ortaya koyduğumuz, hikâye anlatan bir meslek. Kutsal bir iş yapmıyoruz ama kıymetli bir iş yapıyoruz. İnsan duygusuna hizmet ediyoruz, bu yüzden işime aşığım" şeklinde konuştu. Kılıç da, "Çok iyi oyuncu olduğuma inanıyorum, performans oyunculuğu yaparım" ifadelerini kullandı.