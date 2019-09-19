ASO'dan piyasayı canlandırma önerileri

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, bir grup gazetecinin sorularını yanıtlarken, ekonomide çarkların yeniden dönmesini sağlayacak olan önerilerini anlattı. Özdebir, mal satılan firmanın 3 gün sonra konkordato ilan edebildiğini, bu nedenle reel sektörün birbirine krediyi kestiğini, vadeli satışların durduğunu, çek senet gibi ödeme araçlarına güven kalmadığını belirtti.

Piyasada ticaretin canlandırılabilmesi için yeni ödeme aracı geliştirilmesi gerektiğini kaydeden Özdebir, bu amaçla ticari kredi kartlarının limitinin 150-200 milyar lira artırılmasını istediklerini söyledi. Bu konudaki önerilerini Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a da anlattıklarını kaydeden Özdebir, limitlerin artırılması durumunda Kredi Garanti Fonu’ndan yüzde 7-10 oranında kefalet sağlanabileceğini, ticari kredi kartlarından araba, beyaz eşya gibi kişisel harcamaların yapılmasının engellenebileceğini, şahsi harcamaların yüzde 3-5 ile sınırlandırılabileceğini söyledi. Ticari kredi kartıyla sadece sektörel ihtiyaçlara yönelik alım satım yapılmasının sağlanabileceğini, Merkez Bankası’nın bu kartlarda zorunlu karşılıkları kaldırmasının bankalar açısından cazibeyi artıracağını kaydeden Özdebir, şu an ticari kredi kartlarının toplam limitinin 180 milyar lira dolayında olduğunu dile getirdi. Özdebir, Bakan Albayrak’ın öneriye sıcak baktığını, bir komisyon oluşturularak konuyla ilgili çalışma yapılabileceğini söylediğini ifade etti.

Nurettin Özdebir, Bankalararası Kart Merkezi tarafından çıkartılan TROY kartının yaygınlaştırılmasını da önerdiklerini, bu kart Türkiye’de yeterince yaygınlaşırsa komşu ülkelerle ticarette de kullanılabileceğini savundu.

“EV YAPIMI BANKNOT” ÖNERİSİ KABUL GÖRMEDİ

Nurettin Özdebir, reel sektörün mal ve hizmet alımı ve KDV olarak devletten 160 milyar lira alacağı bulunduğuna dikkat çekti. Özdebir, bu paranın nakit olarak bir anda ödenmesinin zor olduğuna işaret ederek, bu alacaklara karşılık özel “kâğıt” çıkartılabileceğini, bunun nakde çevrilmeden piyasada ödeme aracı olarak kullanılabileceğini söyledi. Özdebir, “Örneğin kâğıdın üzerine 10 bin TL yazılır. Bu kağıt ödeme aracı olarak kullanılır, isteyen işletme, KDV ve muhtasar borcunu öder” diye konuştu. Özdebir, bu önerilerinin kabul görmediğini vurguladı.

Edinilen bilgiye göre, Bakan Albayrak bu öneri dile getirilince, “Bu bir tür para basmak olur” diye cevap verdi. Bu sırada görüşmeye katılanlardan bir kişi “Ev yapımı banknot” diye espri yaptı.

“MERKEZ BANKASI ŞİRKETLERİN BORCUNU SATIN ALSIN”

ASO Başkanı Özdebir, piyasada çarkların döndürülmesi konusunda bir başka önerilerinin de daha önce ABD, Avrupa Birliği ve Japonya merkez bankalarının yaptığı gibi, kredibilitesi yüksek şirketlerin borçlarının Merkez Bankası’nca satın alınması olduğunu söyledi. Özdebir, Merkez Bankası’nın bir anlamda ortak olmasıyla borçlu firmanın faiz yükünden kurtulacağını, alacaklı bankaların rahatlayacağını, borcun bitiminde şirketin eski sahibine veya üçüncü kişilere satılabileceğini kaydetti.

Özdebir bir soru üzerine, "Dolar şu anda olması gereken yerde. Yılsonuna kadar 6 lirayı geçmez" diye konuştu.