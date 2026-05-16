        Aston Villa: 4 - Liverpool: 2 | MAÇ SONUCU

        Aston Villa: 4 - Liverpool: 2 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Aston Villa sahasında Liverpool'u ağırladı. 6 golün çıktığı mücadeleyi ev sahibi ekip 4-2 kazandı ve önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde olmayı garantiledi.

        Giriş: 16 Mayıs 2026 - 00:28 Güncelleme:
        Aston Villa Devler Ligi'ni garantiledi!

        İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Aston Villa ile Liverpool karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi Aston Villa, 4-2'lik skorla kazandı.

        Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Morgan Rogers, 57 ve 73. dakikalarda Ollie Watkins ile 89. dakikada John McGinn kaydetti.

        Liverpool'un golleri ise 52 ve 90+2. dakikalarda Virgil van Dijk'tan geldi. Aston Villa'da maça yedek kulübesinde başlayan Tammy Abraham süre alamadı.

        Bu sonucun ardından Aston Villa puanını 62'ye yükseltti ve 4. sıradaki yerini koruyarak UEFA Şampiyonlar Ligi bileti aldı. Liverpool ise 59 puanda kaldı.

        Premier Lig'in son haftasında Aston Villa, Manchester City deplasmanına konuk olacak. Liverpool ise Brentford'u sahasında ağırlayacak.

        Galatasaray'dan dört dörtlük kutlama!
        İsrail-Lübnan ateşkesi 45 gün uzatıldı
        Fenerbahçe için Jorge Jesus iddiası!
        'Türkiye savaşların parçası olmadı'
        Manavgat Belediyesine yönelik 'rüşvet' davasında karar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Galatasaray'dan şampiyonluk turu!
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Gol düellosunda kazanan yok!
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        Yoğun bakıma alındı
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Özel, iddialara yanıt verdi
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        Pensura 2026 raporunda neler var?
