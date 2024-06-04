Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Asuman Tuğberk Yolaç son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

        Asuman Tuğberk Yolaç son yolculuğuna uğurlandı

        Erkan Yolaç'ın 1970 Türkiye güzeli eşi Asuman Tuğberk Yolaç, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazesi, eşinin mezarının yanına defnedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 16:00 Güncelleme: 04.06.2024 - 16:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Eşi Erkan Yolaç'ın ölümünden 17 gün sonra hayatını kaybeden Asuman Tuğberk Yolaç, Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Yolaç'ın cenazesi, Zekeriyaköy Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında, eşinin mezarının yanında toprağa verildi.

        2

        1970 Türkiye güzeli olan eşi Asuman Tuğberk Yolaç'ın cenaze namazında taziyeleri kızı Göksu Yolaç kabul etti.

        3

        Cenaze namazına; Perran Kutman, İzzet Yıldızhan, Ragıp Savaş ve Atilla Atasoy'un yanı sıra sanat, moda ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

        4

        "ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM ONLARDAN"

        Ragıp Savaş; "14 gün önce yine buradaydık, Erkan ağabeyimizi uğurladık, arkasından Asuman ablamızı. Gençlik zamanlarımda onlarla çok yakın zamanlarım oldu, çok zaman geçirdim ve çok şey öğrendim onlardan... İki çok güzel insanı arka arkaya uğurluyoruz ama hayat böyle. Yapacak bir şey yok, takdiri ilahi. Hepimiz yaşayacağız" diye konuştu.

        #Asuman Tuğberk Yolaç
        #erkan yolaç
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Geçiş döneminin sonuna gelmiş bulunuyoruz"
        "Geçiş döneminin sonuna gelmiş bulunuyoruz"
        Bursa, Antalya ve Muğla'da orman yangınları (Havadan ve karadan müdahale ediliyor)
        Bursa, Antalya ve Muğla'da orman yangınları (Havadan ve karadan müdahale ediliyor)
        Kabine toplandı! Masada neler var?
        Kabine toplandı! Masada neler var?
        21 yaşındaki Nazlı balayında can vermişti! Ön otopsi raporu çıktı!
        21 yaşındaki Nazlı balayında can vermişti! Ön otopsi raporu çıktı!
        Katy Perry'den balkonda bikini şov
        Katy Perry'den balkonda bikini şov
        Mourinho'nun dikkat çeken transferleri
        Mourinho'nun dikkat çeken transferleri
        Hamile eşini öldüren caniden duruşmada timsah gözyaşları!
        Hamile eşini öldüren caniden duruşmada timsah gözyaşları!
        Rusya'dan Türkiye ve BRICS açıklaması
        Rusya'dan Türkiye ve BRICS açıklaması
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        Özel'den kayyum eleştirisi
        Özel'den kayyum eleştirisi
        Farklı kanserlerin vücuttaki 10 belirtisi!
        Farklı kanserlerin vücuttaki 10 belirtisi!
        Erden Timur görevi bıraktı!
        Erden Timur görevi bıraktı!
        Uzun yaşamın sırrı 6 saniyelik bir öpücük
        Uzun yaşamın sırrı 6 saniyelik bir öpücük
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit!
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit!
        En fazla Fenerbahçe kazandırdı
        En fazla Fenerbahçe kazandırdı
        Bu testle henüz tanı konmadan ve belirti görülmeden teşhis ve tedavinin yolu açılabilir
        Bu testle henüz tanı konmadan ve belirti görülmeden teşhis ve tedavinin yolu açılabilir
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        Havayolları bir fincan kahve sınırını aşamıyor!
        Havayolları bir fincan kahve sınırını aşamıyor!