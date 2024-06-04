Asuman Tuğberk Yolaç son yolculuğuna uğurlandı
Erkan Yolaç'ın 1970 Türkiye güzeli eşi Asuman Tuğberk Yolaç, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazesi, eşinin mezarının yanına defnedildi
Eşi Erkan Yolaç'ın ölümünden 17 gün sonra hayatını kaybeden Asuman Tuğberk Yolaç, Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Yolaç'ın cenazesi, Zekeriyaköy Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında, eşinin mezarının yanında toprağa verildi.
1970 Türkiye güzeli olan eşi Asuman Tuğberk Yolaç'ın cenaze namazında taziyeleri kızı Göksu Yolaç kabul etti.
Cenaze namazına; Perran Kutman, İzzet Yıldızhan, Ragıp Savaş ve Atilla Atasoy'un yanı sıra sanat, moda ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.
"ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM ONLARDAN"
Ragıp Savaş; "14 gün önce yine buradaydık, Erkan ağabeyimizi uğurladık, arkasından Asuman ablamızı. Gençlik zamanlarımda onlarla çok yakın zamanlarım oldu, çok zaman geçirdim ve çok şey öğrendim onlardan... İki çok güzel insanı arka arkaya uğurluyoruz ama hayat böyle. Yapacak bir şey yok, takdiri ilahi. Hepimiz yaşayacağız" diye konuştu.