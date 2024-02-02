Ata Demirer 30 kilo verdi
Şekerli ve karbonhidratlı ürünleri tüketmekten vazgeçen Ata Demirer, iki buçuk yılda 30 kilo verdi
Giriş: 02.02.2024 - 14:02 Güncelleme: 02.02.2024 - 14:02
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Fazla kilolarından kurtulmak ve daha fit bir görünüm kazanmak için harekete geçen ünlü isimlerden biri de Ata Demirer.
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Ata Demirer, son dönemde verdiği kilolarla gündemde. 51 yaşındaki Demirer, iki buçuk yılda 30 kilo verdi.
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ATA DEMİRER NASIL ZAYIFLADI?
Bu süreçte beslenme rutinin yeniden değiştiren Ata Demirer, şekerli ve karbonhidratlı ürünleri hayatından çıkardı.