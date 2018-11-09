Azra Akın'dan 'suda doğum' açıklaması

ebeğini kucağına almak için gün sayan 2002 Türkiye ve Dünya Güzeli Azra Akın ile eşi Atakan Koru, önceki akşam Etiler'de bir restoranda yemek yedi. Suda doğum yapacağı yönünde haberler çıkan oyuncu, “Böyle bir şey yok. Nereden çıktı bilmiyorum” dedi