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        Haberler Spor Basketbol Ataman'dan PANA taraftarına müjde - Basketbol Haberleri

        Ataman'dan PANA taraftarına müjde

        Yunan ekibi Panathinaikos Actor'un başantrenörü Ergin Ataman, THY Euroleague Final Four'da karşılaşacakları Fenerbahçe Beko maçı öncesi Mathias Lessort'un oynayabileceğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2025 - 11:48 Güncelleme: 20.05.2025 - 11:48
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        Ataman'dan PANA taraftarına müjde!
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        THY Euroleague Final Four'da Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak olan Panathinaikos Actor'un başantrenörü Ergin Ataman, taraftara müjdeyi verdi.

        "LESSORT BİZİMLE OLACAK"

        Ergin Ataman, Mathias Lessort'un kadroda olacağını ve maçta forma giyebileceğini belirtti. SKWEEK'e konuşan Ataman, "Lessort bizimle birlikte olacak ve oynayacak" dedi.

        Lessort, Panathinaikos'un Baskonia'ya ile oynadığı maçta ayağını kırmış ve o günden beri sakatlığı sebebiyle forma giymemişti.

        Yunanistan temsilcisi Panathinaikos, 23 Mayıs Cuma günü temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile yarı finalde mücadele edecek.

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