Atatürk hangi yılda doğdu? Atatürk'ün ay, yıl, gün olarak doğum tarihi nedir?

Atatürk'ün doğum tarihi, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde, Selanik'te gerçekleşmiştir. Bu tarih, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının başlangıcı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolun ilk adımıdır. Atatürk'ün doğumu, hem Türk milletinin tarihindeki dönüm noktalarını hem de modern Türkiye'nin temel taşlarını temsil eder. Atatürk hangi ayda doğdu sorusuna Mayıs ayı cevabı verilirken, yıl olarak 1881 kabul edilir.

Atatürk hangi yılda doğdu sorusu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlamak için büyük önem taşır. Atatürk'ün doğum tarihi 1881 yılı olarak kabul edilmektedir. Atatürk hangi ayda doğdu sorusuna yanıt olarak ise, genellikle Mayıs ayı verilmektedir. Atatürk'ün doğum günü net olarak bilinmemekle birlikte, doğum yeri Selanik'tir. Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumu, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde gerçekleşmiş ve onun liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atılmıştır. Bu yazıda, Atatürk'ün doğum tarihi, doğum yeri ve bu tarihsel olayın önemi hakkında detaylı bilgiler vereceğiz.