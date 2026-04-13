        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Atila Gerin: Son ana kadar Eyüpspor'a yakışır şekilde mücadelemize devam edeceğiz

        Atila Gerin: Son ana kadar Eyüpspor’a yakışır şekilde mücadelemize devam edeceğiz

        Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, Samsunspor mağlubiyetinin ardından, "Son ana kadar Eyüpspor'a yakışır şekilde mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13 Nisan 2026 - 23:31 Güncelleme:
        "Eyüpspor'a yakışır şekilde mücadeleye devam edeceğiz"

        Trendyol Süper Lig’in 29. hafta müsabakasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Samsunspor’a uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 mağlup olarak kümede kalma yarışında yara aldı.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, "Çok güçlü bir takımla oynayacağımızı biliyorduk. Geçen hafta aldıkları 4 gollü ağır yenilgiyle geldiler ve reaksiyon gösterdiler. Ona göre bir planla çıktık. İlk 35 dakika topu vermedik. Skoru ne kadar taşıyabilirsek rakibin de risk alacağını biliyorduk. Öyle olursa da skoru arttıracağımızı düşünüyorduk. Fakat son 15 dakikada bunu sağlayamadık. Geçen hafta da aynısı oldu. Eksik kalınca oyuncular aynı reaksiyonu sahaya yansıtmaya ne yazık ki devam ettiremiyor. Tabii bunların hiç biri bahane değil. Samsunspor da en az bizim kadar maçı istedi. Çok ciddi oynadılar. Heyecanlı bir maç oldu. Artık ligin boyu kısaldı. Rakiplerin de kaybettiği bu haftada her puanın önemi var tabiki. Puan ve puanlara ihtiyacımız olduğu bu dönemde puan kaybından dolayı çok üzgünüm. Zor süreçler geçirdiğimiz bu dönemde genç kadromuzla çok iyi işler yaparak buraya kadar gelmiştik. Son ana kadar Eyüpspor’a yakışır şekilde mücadelemize devam edeceğiz. Ondan sonra da nasibimiz ne ise onu yaşayacağız" diye konuştu.

        HAKEM AÇIKLAMASI

        Müsabakanın hakemi Yasin Kol’un performansı hakkında sorulan soruya ise Gerin, "Geçen haftaya göre çok daha iyi yönetti diyebiliriz. Geçen hafta tam anlamıyla bir faciaydı. İlk sarı kartı çok kolay gördük bu maçta. Hocanın ilk amacı oyuncuyu oyunda tutmak olmalı. Bu hafta tek serzenişimiz ilk kartı erken verdi. Bu durum da kırmızı kart görmeye itti. Netice biz kendimiz kaybettik" şeklinde cevap verdi.

