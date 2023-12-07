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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Atilla Karaoğlan, ilk kez Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi yönetecek - Fenerbahçe Haberleri

        Atilla Karaoğlan, ilk kez Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi yönetecek

        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini yönetecek olan hakem Atilla Karaoğlan, ilk kez iki takım arasında oynanacak bir müsabakada düdük çalacak

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 13:27 Güncelleme: 07.12.2023 - 13:27
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        Atilla Karaoğlan 3.kez derbi yönetecek!
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        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu zorlu mücadelede hakem Atilla Karaoğlan görev alacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Volkan Bayarslan olacak. Atilla Karaoğlan, böylelikle kariyerinde ilk kez iki takım arasında oynayacak bir derbiyi yönetmiş olacak.

        BEŞİKTAŞ'IN 6 MAÇINI YÖNETTİ

        2019-2020 sezonundan bu yana Süper Lig maçlarında düdük çalan Atilla Karaoğlan, bugüne kadar Beşiktaş'ın ligde 6 maçında sahada yer aldı. Karaoğlan'ın yönettiği mücadelelerde siyah-beyazlılar, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

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        Atilla Karaoğlan'ın ligde görev aldığı Beşiktaş maçları şöyle:

        2020-2021 sezonu

        Beşiktaş: 1 - Yeni Malatyaspor: 0

        Alanyaspor: 2 - Beşiktaş: 1

        2021-2022 sezonu

        Başakşehir: 3 - Beşiktaş: 2

        Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

        2022-2023 sezonu

        Gaziantep FK: 1 - Beşiktaş: 1

        Beşiktaş: 3 - Giresunspor: 1

        FENERBAHÇE'NİN 11 KARŞILAŞMASINDA DÜDÜK ÇALDI

        Atilla Karaoğlan, Fenerbahçe'nin ise Süper Lig'de 11 maçını yönetti. Sarı-lacivertli ekip, bu müsabakalarda 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

        Karaoğlan'ın, Süper Lig'de düdük çaldığı Fenerbahçe karşılaşmaları şu şekilde:

        2019-2020 sezonu

        Fenerbahçe: 2 - Kayserispor: 1

        2020-2021 sezonu

        Göztepe: 2 - Fenerbahçe: 3

        2021-2022 sezonu

        Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 1

        Gaziantep FK: 3 - Fenerbahçe: 2

        Antalyaspor: 1 - Fenerbahçe: 1

        Kayserispor: 0 - Fenerbahçe: 4

        Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0

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        2022-2023 sezonu

        Fenerbahçe: 5 - Fatih Karagümrük: 4

        Kayserispor: 1 - Fenerbahçe: 2

        Fenerbahçe: 2 - MKE Ankaragücü: 1

        2023- 2024 sezonu

        Alanyaspor: 0 - Fenerbahçe: 1

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