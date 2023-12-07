Atilla Karaoğlan, ilk kez Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi yönetecek
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini yönetecek olan hakem Atilla Karaoğlan, ilk kez iki takım arasında oynanacak bir müsabakada düdük çalacak
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu zorlu mücadelede hakem Atilla Karaoğlan görev alacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Volkan Bayarslan olacak. Atilla Karaoğlan, böylelikle kariyerinde ilk kez iki takım arasında oynayacak bir derbiyi yönetmiş olacak.
BEŞİKTAŞ'IN 6 MAÇINI YÖNETTİ
2019-2020 sezonundan bu yana Süper Lig maçlarında düdük çalan Atilla Karaoğlan, bugüne kadar Beşiktaş'ın ligde 6 maçında sahada yer aldı. Karaoğlan'ın yönettiği mücadelelerde siyah-beyazlılar, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.
Atilla Karaoğlan'ın ligde görev aldığı Beşiktaş maçları şöyle:
2020-2021 sezonu
Beşiktaş: 1 - Yeni Malatyaspor: 0
Alanyaspor: 2 - Beşiktaş: 1
2021-2022 sezonu
Başakşehir: 3 - Beşiktaş: 2
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1
2022-2023 sezonu
Gaziantep FK: 1 - Beşiktaş: 1
Beşiktaş: 3 - Giresunspor: 1
FENERBAHÇE'NİN 11 KARŞILAŞMASINDA DÜDÜK ÇALDI
Atilla Karaoğlan, Fenerbahçe'nin ise Süper Lig'de 11 maçını yönetti. Sarı-lacivertli ekip, bu müsabakalarda 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
Karaoğlan'ın, Süper Lig'de düdük çaldığı Fenerbahçe karşılaşmaları şu şekilde:
2019-2020 sezonu
Fenerbahçe: 2 - Kayserispor: 1
2020-2021 sezonu
Göztepe: 2 - Fenerbahçe: 3
2021-2022 sezonu
Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 1
Gaziantep FK: 3 - Fenerbahçe: 2
Antalyaspor: 1 - Fenerbahçe: 1
Kayserispor: 0 - Fenerbahçe: 4
Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0
2022-2023 sezonu
Fenerbahçe: 5 - Fatih Karagümrük: 4
Kayserispor: 1 - Fenerbahçe: 2
Fenerbahçe: 2 - MKE Ankaragücü: 1
2023- 2024 sezonu
Alanyaspor: 0 - Fenerbahçe: 1