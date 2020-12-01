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HaberlerFutbolŞampiyonlar LigiAtletico Madrid - Bayern Münih CANLI YAYIN - İlk 11'ler ve kadrolar! Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda?
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Atletico Madrid - Bayern Münih CANLI YAYIN

Şampiyonlar Ligi'ndeki Atletico Madrid - Bayern Münih maçının canlı aktarımı HTSPOR'da... D Grubu'ndaki kritik maçta İspanyol ekibi, grupta liderliği garantileyen Panzerler'i konuk ediyor

Atletico Madrid - Bayern Münih CANLI YAYIN - İlk 11'ler ve kadrolar! Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Atletico Madrid, Bayern Münih'i konuk ediyor. Fransız hakem Clement Turpin'in yöneteceği mücadele beIN Sports 1'den naklen ekranlara gelecek. Bayern Münih 12 puanla gruptan çıkmayı ve liderliği 2 maç kala garantilerken Atletico ise 5 puanda bulunuyor.

STAT: Metropolitano
SAAT: 23.00
YAYIN: beIN Sports 1
HAKEM: Clement Turpin

ATLETICO MADRİD: Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Hermoso; Marcos Llorente, Koke, Saul, Carrasco; Correa, Joao Felix
TEKNİK DİREKTÖR: Diego Simeone

BAYERN MÜNİH: Nübel; Sarr, Alaba, Süle, Lucas Hernandez; Javi Martinez, Musiala; Douglas Costa, Arrey-Mbi, Sane; Choupo-Moting
TEKNİK DİREKTÖR: Hansi Flick

MAÇ ÖNCESİ SON DURUM

ATLETICO LİGDE İYİ, AVRUPA'DA DURGUN

La Liga'da 2 maçı eksik 23 puanla 2. sırada bulunan Atletico Madrid, yenilgisizliğini sürdürürken son 6 maçında galip geldi. Diego Simeone'nın öğrencileri, Şampiyonlar Ligi'nde ise beklentilerin altında kaldı. Atletico, Bayern Münih'e ilk maçta 4-0 mağlup olurken Salzburg'u 3-2 mağlup etti. Lokomotiv Moskova ile dışarıda 1-1, içeride ise 0-0 berabere kalan Atletico 5 puanla ikinci sırada yer alıyor. İspanyol ekibi, 4 puanlı Lokomotiv'e geçilmemek için kazanmanın peşinde.

BAYERN FIRTINA GİBİ

Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Bayern ise bu sezon da tüm kulvarlarda fırtına gibi. Bundesliga'da 9 maçta 22 puan toplayarak lider durumda bulunan Alman ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde ise evinde Atletico'yu 4-0, Salzburg'u 3-1, deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 2-1, Salzburg'u ise 6-2 yenerek 12 puanla gruptan lider çıkmayı garantiledi.

Bayern, Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon 11 maçı da kazanarak şampiyon olurken bu inanılmaz seriyi devam ettiriyor.

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