Atletico Madrid'den alay dolu Barcelona göndermesi!

İspanya LaLiga'da saha içi rekabetin yanı sıra sosyal medya atışmaları da hız kesmiyor. Atlético Madrid resmi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla futbol dünyasını hareketlendirdi.

İspanya'da son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Julian Alvarez için ortaya atılan transfer iddiaları gündemi meşgul etmeye devam ederken Arjantinli yıldızın Atletico Madrid'den ayrılabileceği yönündeki ortaya çıktı ve Barcelona'nın oyuncu için resmi teklif yaptığı öne sürüldü.

Ancak Atletico Madrid cephesi, söz konusu iddialara alışılmışın dışında bir yöntemle yanıt verdi. Kırmızı-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal için sözde bir transfer teklifi yaptığını duyurarak gündem yarattı.

"DÖRT KONSER BİLETİ VE BİR PAKET ÇEKİRDEK"

Atletico Madrid'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Lamine Yamal için transfer teklifimizi içeren faksı Barcelona'ya gönderdik. Yarınki Bad Bunny konseri için 4 bilet, yıllık ABC gazetesi aboneliği ve bir paket çekirdek. Transfer duyurusunu hazırlamak için yanıtlarını sabırsızlıkla bekliyoruz."

HERE WE GO! Hemos enviado un fax al @FCBarcelona_es con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el ‘announce’. pic.twitter.com/e0J7mPljHa — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

PEDRI VE RAFINHA İÇİN DE PAYLAŞIM GELDİ

Atletico Madrid, Lamine Yamal paylaşımıyla yetinmedi ve bu kez Barcelona'nın bir diğer yıldızı Pedri üzerinden esprili bir gönderide bulundu.

HERE WE GO! Para esta segunda oferta hemos tenido un problema, se nos han terminado las entradas para el concierto de mañana, así que mejoramos la propuesta anterior con 6 para el del domingo. pic.twitter.com/YlAMkP26XG — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

Kulüp paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Madrid temsilcisi, Barcelona'ya yönelik göndermelerini Raphinha paylaşımıyla sürdürdü.

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Üçü bir arada paketini tamamlamak için iyice coştuk, kesenin ağzını açıyoruz. Raphinha bir sezonluğuna bize kiralık olarak geliyor, karşılığında biz de satın alma opsiyonu olmadan Tom Ford ve Smith'i size kiralıyoruz. Reddedilemez bir teklif."

HERE WE GO! Y para completar el 3x1 nos hemos venido arriba y vamos a tirar la casita por la ventana: el jugador llega cedido por una temporada y a cambio nosotros cedemos a Tom Ford y Smith sin opción de compra. Oferta irrechazable. pic.twitter.com/ChQivcgYFd — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

Atletico Madrid, Barcelona ile ilgili son yaptığı paylaşımda ise, "Atletico Madrid asla böyle bir şey yapmaz. Ancak son aylarda oyuncularımızdan birine yönelik bir yıpratma ve karalama kampanyasına maruz kalıyoruz. Kasıtlı sızdırmalar, yalan haberler, bitmek bilmeyen saygısızlıklar, Katalan medyasının uydurduğu hikayeler, kritik maçlardan önce yapılan telefon görüşmeleri ama tabii ki, Hakemler Kurulu Başkan Yardımcısı'nı maaşa bağlamak veya oyuncu kaydettirmek için siyasi yardımlardan medet ummak da bizim aklımızın ucundan bile geçmezdi. Saygı ve değerler." ifadelerine yer verdi.