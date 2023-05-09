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Atom bombasını bularak İkinci Dünya Savaşı'nı bitiren Oppenheimer!

Dünya tarihinin kaderini sonsuza kadar değiştiren Julius Robert Oppenheimer, atom bombasını icat ederek İkinci Dünya Savaşı'nın sonra ermesini sağlamıştır. İşte Oppenheimer'ın muhteşem zekası...

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  • Atom bombasını bularak İkinci Dünya Savaşı'nı bitiren Oppenheimer! Juilus Robert Oppenheimer

    SAVAŞIN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

    İkinci Dünya Savaşı sırasında, ülkesi için savaşı lehine çevirmek isteyen bilim insanı ve fizikçi Oppenheimer, nükleer silah yaratmakla görevlendirildi. "Atom bombasının babası" olarak bilinen Julius Robert Oppenheimer, olağanüstü zeki bir teorik fizikçiydi. Atom bombasının mucidi olarak bilinse de bu silahların üretilip kullanılmasına karşı çıktı.

    Oppenheimer'ın yeni fragmanı için tıklayın
  • Atom bombasını bularak İkinci Dünya Savaşı'nı bitiren Oppenheimer! Juilus Robert Oppenheimer

    HARVARD'I ÜSTÜN BAŞARI DERECESİYLE BİTİRDİ

    22 Nisan 1904'te New York'ta doğan Oppenheimer'ın babası Julius S. Oppenheimer zengin bir Alman tekstil tüccarı, annesi Ella Friedman ise sanatçıydı. Yahudi kökenli olan aile Amerikan Reform Yahudiliği sonucu dini geleneklere bağlı yaşamadı. 

    Okul döneminde akademik başarısıyla öne çıkan Oppenheimer, on iki yaşındayken konferansa bile davet edildi. 1921'de liseden birincilikle mezun oldu ancak dizanteriye yakalandı ve ölümden döndü. 1922'de kimyager olma hayaliyle Harvad'da girdi. Ancak burada fizik tutkusunu keşfetti. 1925'te üstün başarı derecesiyle mezun oldu.
  • Atom bombasını bularak İkinci Dünya Savaşı'nı bitiren Oppenheimer! Juilus Robert Oppenheimer

    ERNEST LAWRENCE İLE ARKADAŞ OLDU

    Oppenheimer 1927'de doktorasını aldı ve iki farklı üniversitede profesör oldu. Dünyanın en iyi deneysel fizikçilerinden biri ve siklotronun mucidi Ernest Lawrence ile arkadaş oldu. Almanya'da bulunduğu sürede kuantum teorisine dair birçok makale yayınladı.

    Yüksek lisans için Birleşik Krallık'ın Cambridge kentindeki Cavendish Laboratuvarı'na gitti, burada elektron ve izotop kavramlarını keşfetti. 1906'da Nobel fizik Ödülü'ne layık görülen JJ Thomson'ın öğrencisi oldu. 
  • Atom bombasını bularak İkinci Dünya Savaşı'nı bitiren Oppenheimer! Juilus Robert Oppenheimer

    ATOM BOMBASI ÇALIŞMALARINA DAVET EDİLDİ

    İkinci Dünya Savaşı başladığında atom bombası geliştirme çalışmalarına dahil oldu. 1942'de General Leslie Groves, Oppenheimer'ı atom bombası geliştirmeye yönelik Manhattan Projesi'nin bilimsel direktörü olmaya dahil etti.

    Amerika ve Avrupa'daki en iyi fizikçiler buraya getirilerek dünyanın daha önce hiç görmediği bir bomba yaratmakla görevlendirildiler. Proje başladıktan sadece üç yıl sonra Oppenheimer ve ekibi atom bombasını "Trinity Testi" ile 16 Temmuz 1945'te Alamagoro New Mexcio'da test etti. Bütün bu çabalar sonucunda Oppenheimer "Atom bombasının babası" olarak anılmaya başladı.
  • Atom bombasını bularak İkinci Dünya Savaşı'nı bitiren Oppenheimer! Juilus Robert Oppenheimer

    ATOM BOMBASI'NIN BULUNMASINDAN BİR AY SONRA...

    Bir aydan kısa bir süre sonra ise Amerika, Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine iki atom bombası atarak İkinci Dünya Savaşı'nı fiilen bitirdi. Oppenheimer, ikinci bombanın gereksiz olduğuna inanıyordu. Birkaç gün sonra başkan Truman'la bir görüşme ayarladı ve burada Nagazaki'de yaşananlardan tiksindiğini ifade etti.

    Oppenheimer'ın yeni fragmanı için tıklayın

     
  • Atom bombasını bularak İkinci Dünya Savaşı'nı bitiren Oppenheimer! Juilus Robert Oppenheimer

    NÜKLEER SİLAHLARA KARŞI ÇIKTI

    Savaştan sonra Oppenheimer hem Life hem de Time dergilerinin kapağına çıktı. 1947'de Atom Enerjisi Komisyonu Genel Danışma Komitesi başkanı oldu. Orada bulunduğu süre boyunca daha güçlü hidrojen bombalarının geliştirilmesine karşı çıktı. Bu nedenle Sovyet tehdidine karşı olanlar tarafından taşlandı.
  • Atom bombasını bularak İkinci Dünya Savaşı'nı bitiren Oppenheimer! Juilus Robert Oppenheimer

    GÖREVİNDEN ALINDI VE GÜVENLİK İZİNLERİ ELİNDEN ALINDI

    Komünist sempatiye sahip olmakla suşlandı ve 1954'te AEC'deki görevinden alındı ve tüm güvenlik izinlerinden de yoksun bırakıldı, aynı zamanda siyasi nüfuzunu fiilen kaybetti. Sonraki yıllarda nükleer silahların ve atom enerjisinin uluslararası kontrolü için lobi yapmayı sürdürdü. 18 Şubat 1967'de emekli olduktan bir yıl sonra New Jersey'de gırtlak kanserinden hayatını kaybetti.

    Kaynak: Atomic Heritage Foundation Nucleat Museum

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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