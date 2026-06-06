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        Haberler Ekonomi Otomobil Audi’nin Formula 1 aracı İstanbul’da

        Audi’nin Formula 1 aracı İstanbul’da

        Audi'nin Formula 1'deki yeni dönemini temsil eden Audi R26 Showcar, Audi ve Castrol iş birliğiyle İstanbul'da otomobil, teknoloji ve motor sporları tutkunlarıyla buluştu. Etkinlikte, Audi ve Castrol, Formula 1'in yeni teknik dönemine yönelik ortak mühendislik yaklaşımını paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Haziran 2026 - 15:49 Güncelleme:
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        Audi'nin Formula 1 aracı İstanbul'da

        Formula 1’de yeni dönem tüm heyecanıyla devam ederken, Audi’nin 2026 sezonuyla birlikte FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda fabrika takımıyla yer alması, motor sporları dünyasında büyük ilgi uyandırdı.

        Markanın motor sporlarındaki mirasını geleceğin mobilite anlayışıyla buluşturan Formula 1 yolculuğu, Audi R26 Showcar ile anlatıldı. Türkiye Grand Prix’sinin 2027’de İstanbul Park’ta yeniden Formula 1 takvimine dönecek olması ise etkinliğe ayrı bir anlam kattı.

        Etkinlikte, Audi ve Castrol, Formula 1’in yeni teknik dönemine yönelik ortak mühendislik yaklaşımını da paylaştı. Yeni nesil hibrit güç üniteleri, sürdürülebilir yakıtlar ve yüksek verimlilik odağıyla şekillenen bu dönemin simgelerinden biri olan Audi R26 Showcar, markanın performans, teknoloji ve inovasyon vizyonunu yansıtan güçlü bir sembol olarak öne çıktı.

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        Audi için Formula 1 geleceğin teknolojilerinin en zorlu koşullarda test edildiği bir mühendislik platformu niteliği taşıyor. Markanın motor sporlarındaki köklü geçmişi, quattro teknolojisinden Le Mans zaferlerine, Formula E deneyiminden Dakar’daki öncü yaklaşımına kadar uzanan güçlü bir mirasa dayanıyor.

        Audi’nin Formula 1 yolculuğu da bu mirası yeni nesil performans, verimlilik ve elektrifikasyon anlayışıyla geleceğe taşıyor.

        Audi Revolut F1 Team ve Castrol iş birliği ise Formula 1’in yeni döneminde performans, verimlilik ve yarış teknolojilerinin gelişimi odağında şekilleniyor. Castrol, teknik partner olarak yarış koşullarında performans, dayanıklılık ve sistem verimliliğini destekleyen sıvı teknolojileri üzerinde çalışıyor.

        "F1'DE YER ALMAMIZ İDDİAMIZI ORTAYA KOYUYOR"

        Audi ile Formula 1’in yeni döneminde aynı vizyonu paylaştıklarını belirten Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Genel Müdürü Nilay Tatlısöz, "Pistlerde elde ettiğimiz deneyimi geliştirdiğimiz ürünler aracılığıyla yollardaki araçlara taşıyarak performans çözümlerimizi sürekli geliştiriyoruz. Audi ile 1982 yılına uzanan iş birliğimizin bugün Audi Revolut F1 Team ile Formula 1’in yeni dönemine taşınması bizim için son derece heyecan verici" dedi.

        Formula 1’i geleceğin teknolojilerinin en yüksek rekabet ortamında sınandığı özel bir mühendislik platformu olarak gördüklerini belirten Audi Türkiye Genel Müdürü Kerem Güven de, "Audi’nin Formula 1’de fabrika takımıyla yer alması, markamızın teknoloji, elektrifikasyon ve performans alanındaki iddiasını net biçimde ortaya koyuyor. Auto Union Grand Prix otomobillerinden quattro devrimine, Le Mans zaferlerinden Formula E ve Dakar’daki öncü çalışmalarımıza uzanan motor sporları mirasımız, teknolojiyi geliştirme ve pistlerde kazanılan deneyimi yol otomobillerine aktarma yaklaşımına dayanıyor" dedi.

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