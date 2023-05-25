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Augsburg, Fenerbahçe'den Berisha'nın bonservisini aldı!

Bundesliga ekibi Augsburg, sezon başında Fenerbahçe'den kiraladığı Mergim Berisha'nın satın alma opsiyonunu kullandı

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  • Augsburg, Fenerbahçe'den Berisha'nın bonservisini aldı! - Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    Fenerbahçe'den beklentilerin altında kalarak Alman ekibi Augsburg'a kiralık olarak giden Mergim Berisha için flaş bir iddia ortaya atıldı.
  • Augsburg, Fenerbahçe'den Berisha'nın bonservisini aldı! - Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    Alman oyuncu, Fenerbahçe’den Bundesliga ekibi Augsburg’a 300 bin euro kiralama bedeli karşılığında transfer olmuştu ve 4 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunuyordu.
  • Augsburg, Fenerbahçe'den Berisha'nın bonservisini aldı! - Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    Bild'de yer alan habere göre Augsburg, Mergim Berisha'nın satın alma opsiyonunu kullandı.
  • Augsburg, Fenerbahçe'den Berisha'nın bonservisini aldı! - Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    Kiralık olarak gittiği Augsburg'da oldukça iyi bir gelişim gösterip, Alman Milli Takımı'na kadar yükselen Berisha, hem Almanya'da hem de Avrupa'da kulüplerin dikkatini çekti.
  • Augsburg, Fenerbahçe'den Berisha'nın bonservisini aldı! - Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    Haberde yer alan bir diğer detaya göre, Augsburg'un 25 yaşındaki futbolcunun opsiyonunu kullandıktan sonra oyuncuyu başka bir takıma satmayı planladığı aktarıldı.
  • Augsburg, Fenerbahçe'den Berisha'nın bonservisini aldı! - Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    Yapılan habere göre, kulüp ve oyuncu kiralama sırasında anlaşmıştı ve bu anlaşmaya göre Berisha, Augsburg'u merdiven kulüp olarak kullanacaktı.
  • Augsburg, Fenerbahçe'den Berisha'nın bonservisini aldı! - Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    Alman golcü yeni maceraya sıcak bakarken, Augsburg oyuncunun gidişini engellemeyecek.
  • Augsburg, Fenerbahçe'den Berisha'nın bonservisini aldı! - Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    Augsburg'un, Berisha'yı satmak için belirlediği tutar ise 20 milyon Euro olarak aktarıldı.
  • Augsburg, Fenerbahçe'den Berisha'nın bonservisini aldı! - Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    Sarı lacivertliler, Berisha’yı Avustuya ekibi RB Salzburg’dan 5 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna katmıştı.
  • Augsburg, Fenerbahçe'den Berisha'nın bonservisini aldı! - Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    Fenerbahçe'nin geçen yaz transfer döneminde Augsburg'a kiraladığı 24 yaşındaki Mergim Berisha, bu sezon çıktığı 24 maçta 4 asist ve 10 gol kaydetti. 
  • Augsburg, Fenerbahçe'den Berisha'nın bonservisini aldı! - Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

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