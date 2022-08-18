Austria Wien Fenerbahçe maçı için geri sayım başlamış durumda. Bu yıl ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, gruplarına kalabilmek için Austria Wien ile kozlarını paylaşacak. İşte, merakla beklenen Austria Wien Fenerbahçe maçı ile ilgili detaylar...