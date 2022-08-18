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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Austria Wien Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, play-off turu ilk maçında köklü Avusturya ekibi Austria Wien karşısında deplasmanda avantajlı bir skor arıyor. Peki, sarı lacivertli taraftarların heyecanla beklediği Austria Wien Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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  • Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Austria Wien Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

    Austria Wien Fenerbahçe maçı için geri sayım başlamış durumda. Bu yıl ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, gruplarına kalabilmek için Austria Wien ile kozlarını paylaşacak. İşte, merakla beklenen Austria Wien Fenerbahçe maçı ile ilgili detaylar...
  • Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Austria Wien Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

    AUSTRIA WIEN FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

    UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçına sahne olacak Austria Wien Fenerbahçe mücadelesi 18 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de oynanacak.
  • Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Austria Wien Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

    AUSTRIA WIEN FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

    Austria Wien Fenerbahçe rövanş maçı D Smart ve D Smart Go'dan canlı yayınlanacak.
  • Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Austria Wien Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

    FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL İLK 11'İ

    Altay; Osayi, Lemos, Szalai, Luan; İsmail; Crespo, Arda Güler, Bruma; Rossi, Serdar Dursun.

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