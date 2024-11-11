AUZEF VİZE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) ara sınav sonuçları AKSİS üzerinden erişime açılacak. Ancak henüz sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olmadı.

AUZEF vize sonuçlarının sınavdan sonra 10 gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. Bu bilgiye göre sınav sonuçlarının 15 Kasım'a kadar açıklanması ön görülüyor.

Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.