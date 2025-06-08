Avcılar'da 6 katlı binada kısmi çökme
Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan 6 katlı binada gece saatlerinde kısmi çökme meydana geldi. Yıkılan binanın çevresindeki bazı apartmanlar tedbir amaçlı tahliye edildi
Giriş: 08.06.2025 - 01:24 Güncelleme: 08.06.2025 - 01:24
Olay, Cihangir Mahallesi Düz Sokak'ta yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm kapsamında 6 katlı binada yıkım çalışması başlatıldı. Çalışmalara ara verilirken, gece saatlerinde binada kısmi çökme meydana geldi.
Bunun üzerine çöken binanın çevresindeki bazı apartmanlar güvenlik amacıyla tahliye edildi.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.
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