Avlu 27. son bölümü bu akşam yayınlanacak. Hemen ardından Avlu 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? şeklinde hayranları sorgulamaya başlıyor. Üç hafta boyunca yeni bölümü yayınlanmayan Avlu'nun son bölümünde, Deniz'e silah çeken Kudret, Deniz'in hamlesiyle silahı yere düşürüyordu ve son sahneden silah ateş almıştı. Öte yandan Azra ile Deniz yeniden karşı karşıya geliyor.

AVLU 28. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bu akşam yayınlanacak olan son bölümünün ardından Avlu 28. bölüm fragmanı yayınlanması ön görülüyor.

AVLU SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Deniz’in mahkemesinin sonucu hem cezaevi içinde hem de dışarıda büyük yankı uyandırmıştır. Özge’nin bebek konusundaki çıkmazları bir sürprizle rafa kalkar. Kudret’i torun heyecanı sararken, Naciye kızı için endişelenmektedir. Zerrin, kız kardeşinin gizemli hikayesini çözmeye çalışırken bu sırada Azra özgürlüğe adım adım yaklaşmaktadır.