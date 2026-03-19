        Avrupa'da doğalgaz fiyatlarında sert artış - Enerji Haberleri

        Enerji tesislerinin vurulması sonrası Avrupa'da doğalgaz fiyatlarında sert artış

        Katar'daki en büyük LNG tesisinin vurulmasının ardından Avrupa'da doğalgaz vadelilerinde yüzde 35'e varan artış görüldü

        Giriş: 19.03.2026 - 10:31 Güncelleme:
        Avrupa'da doğalgaz fiyatlarında sert artış

        İsrail'in İran'daki Güney Pars gaz sahasını vurmasının ardından İran'ın da angajman kuralları doğrultusunda BAE'deki en büyük LNG tesisini hedef almasıyla Avrupa'da gaz vadelileri yüzde 35 yükseldi.

        Bloomberg HT'de yer alan habere göre Avrupa için bu tırmanış, bölgenin kıştan depolama tankları boşalmış bir şekilde çıktığı oldukça kritik bir döneme denk geliyor. Bu durum, Avrupa'nın depoları tekrar doldurabilmek için bu yaz daha fazla LNG kargosu satın almak zorunda kalacağı ve azalan arz için Asyalı alıcılarla rekabet edeceği anlamına geliyor.

        ENERJİ TESİSLERİNİN HEDEF ALINMASI

        İran'ın güneyinde Basra Körfezi'nde yer alan Güney Pars doğalgaz sahasının bazı rafinerilerine düzenlenen saldırı düzenlenmişti. Ülkenin en büyük doğalgaz işleme tesisine saldırıları İsrail üstlenirken, ABD ile başlattıkları saldırılar sonrası İran'da ilk kez doğalgaz tesislerine saldırı gerçekleştirmişti.

        Bunun ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu, bölgedeki bazı petrol tesislerini ve ABD çıkarlarını hedef aldıklarını duyurmuştu.

        Katar'a ait ulusal enerji şirketi Katar Enerji (QatarEnergy) tarafından gece saatlerinde yapılan açıklamada, bölgedeki sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesislerinin birçoğunun füze saldırılarına maruz kaldığı ve bu saldırılar sonucu çıkan yangınların tesislerde ciddi hasara yol açtığı kaydedilmişti.

        Katar Enerji dün de Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nin füzelerle vurulduğunu, bölgede yangın çıktığını ve büyük hasar oluştuğunu açıklamış, İçişleri Bakanlığı da kısa süre sonra yangının kontrol altına alındığını duyurmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kuryeyi darbetti, aracıyla ezdi geçti!

        (DHA) Ümraniye'de trafikte "yol verme" tartışması dehşete dönüştü; otomobil sürücüsü, darbettiği motosikletli kuryeyi aracıyla ezip kaçtı, o anlar kask kamerasına yansıdı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'da hangi üst düzey isimler öldürüldü?
        İran'da hangi üst düzey isimler öldürüldü?
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        20 yıllık seri sona erdi!
        20 yıllık seri sona erdi!
        Park yeri kavgasında öldürmüştü! İşte ilk sözleri...
        Park yeri kavgasında öldürmüştü! İşte ilk sözleri...
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        60 suç kaydı, 65 yıl cezası var! Hapse girmemek için 8 çocuk doğurdu!
        60 suç kaydı, 65 yıl cezası var! Hapse girmemek için 8 çocuk doğurdu!
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        Bir babanın yıkıldığı an: Derenin kenarında terliği vardı!
        Bir babanın yıkıldığı an: Derenin kenarında terliği vardı!
        ABD'den 3 ayda 45 fon gelmiş
        ABD'den 3 ayda 45 fon gelmiş
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        OECD’den ücret uyarısı
        OECD’den ücret uyarısı
        Zayıflamaya çalışırken yapılan 10 kritik hata!
        Zayıflamaya çalışırken yapılan 10 kritik hata!
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
        Koç Holding’in 62. olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi
        Koç Holding’in 62. olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!