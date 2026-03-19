Avrupa'da doğalgaz fiyatlarında sert artış

İsrail'in İran'daki Güney Pars gaz sahasını vurmasının ardından İran'ın da angajman kuralları doğrultusunda BAE'deki en büyük LNG tesisini hedef almasıyla Avrupa'da gaz vadelileri yüzde 35 yükseldi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Avrupa için bu tırmanış, bölgenin kıştan depolama tankları boşalmış bir şekilde çıktığı oldukça kritik bir döneme denk geliyor. Bu durum, Avrupa'nın depoları tekrar doldurabilmek için bu yaz daha fazla LNG kargosu satın almak zorunda kalacağı ve azalan arz için Asyalı alıcılarla rekabet edeceği anlamına geliyor.

ENERJİ TESİSLERİNİN HEDEF ALINMASI

İran'ın güneyinde Basra Körfezi'nde yer alan Güney Pars doğalgaz sahasının bazı rafinerilerine düzenlenen saldırı düzenlenmişti. Ülkenin en büyük doğalgaz işleme tesisine saldırıları İsrail üstlenirken, ABD ile başlattıkları saldırılar sonrası İran'da ilk kez doğalgaz tesislerine saldırı gerçekleştirmişti.

Bunun ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu, bölgedeki bazı petrol tesislerini ve ABD çıkarlarını hedef aldıklarını duyurmuştu.

Katar'a ait ulusal enerji şirketi Katar Enerji (QatarEnergy) tarafından gece saatlerinde yapılan açıklamada, bölgedeki sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesislerinin birçoğunun füze saldırılarına maruz kaldığı ve bu saldırılar sonucu çıkan yangınların tesislerde ciddi hasara yol açtığı kaydedilmişti.

Katar Enerji dün de Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nin füzelerle vurulduğunu, bölgede yangın çıktığını ve büyük hasar oluştuğunu açıklamış, İçişleri Bakanlığı da kısa süre sonra yangının kontrol altına alındığını duyurmuştu.