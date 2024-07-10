Avrupa devleri Ferdi Kadıoğlu için geliyor!
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024 sorasında ise gösterdiği performansla taliplerini artırdı. Sarı-lacivertlilerin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun son talibi ise Juventus oldu. İtalyan ekibinin teknik direktörü Thiago Motta'nın yönetime 24 yaşındaki oyuncunun adını verdiği ve Juve'nin de bu konuda harekete geçmeye hazırlandığı ortaya çıktı. Ayrıca daha önceden ismi Ferdi Kadıoğlu ile anılan Manchester United'ın da yıldız futbolcuya teklif yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı. İşte detaylar...
Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nda gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri her geçen gün artıyor.
Thiago Motta'nın yönetime 24 yaşındaki oyuncunun adını verdiği ve Juventus'un da bu konuda harekete geçmeye hazırlandığı ortaya çıktı.
Ferdi için 30 milyon euro bonservis bedeli ödemek istemeyen İtalyan ekibinin, sarı-lacivertlilerin kapısını takas formülüyle çalacağı belirtildi.
Juventus, Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği McKennie'nin yanı sıra 10 milyon euro da bonservis önereceği öğrenildi.
Ancak sarı-lacivertli yönetim, bu miktarı düşük buldu. Yönetimin talebi ABD'li oyuncunun yanında 15 milyon euro olduğu iddia edildi.
MANCHESTER UNITED TEKLİFE HAZIRLANIYOR
Öte yandan, Premier League devi Manchester United, Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlanıyor.
Avrupa'nın yakından ilgilendiği Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu için Manchester United vites artırdı.
Mirror'un haberine göre; İngiliz devi, Fenerbahçe'deki başarılı performansını EURO 2024'te taçlandıran Ferdi Kadıoğlu için teklif yapmaya hazırlanıyor.
Haberin detayında bir diğer Premier League ekibi Arsenal'in 21-25 milyon sterlin bandında bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor ancak Manchester United'ın bu teklifin üzerine çıkarak Fenerbahçe'nin geri çeviremeyeceği bir teklif sunmayı planlıyor.