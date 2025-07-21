Avrupa Kalite Lideri Ödülü ilk kez bir Türk isme gitti

Avrupa Kalite Teşkilatı (EOQ) tarafından her yıl yalnızca bir isme verilen 'Avrupa Kalite Lideri' (European Quality Leader – EQL) ödülü, 2025 yılında ilk kez bir Türk yöneticinin oldu.

SOCAR Türkiye Kurumsal Kalite Grup Müdürü Dr. Ömer Özkan, kalite yönetimi alanında bu unvana layık görüldü.

Dr. Özkan, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından Türkiye'nin adayı olarak gösterildi ve ödülünü 12-13 Haziran'da Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen 66. EOQ Kongresi'nde aldı. Avrupa'nın dört bir yanından gelen kalite liderlerinin katıldığı törende ödül, EOQ Başkanı Patrick Mongillon ve Genel Sekreter Ulf Gustavsson tarafından takdim edildi.

Avrupa Kalite Lideri Ödülü, kalite yönetimi alanında Avrupa'nın en seçkin ödüllerinden biri olarak kabul ediliyor. Her yıl sadece bir yöneticiye verilen bu unvan; liderlik, sürdürülebilirlik, sosyal etki ve profesyonel tanınırlık gibi çok yönlü kriterler doğrultusunda belirleniyor.